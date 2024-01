Spotify za darmo w bonusie od Żabki. Tak otrzymasz dostęp na 3 miesiące

Żabka to jedna z najbardziej znanych polskich sieci handlowych. Od lat regularnie przygotowuje specjalne akcje promocyjne m.in. we współpracy z gwiazdami muzyki czy filmów. Ostatnio głośno było m.in. o kooperacji z Sanah, która do oferty wprowadziła gotowe dania sygnowane swoim pseudonimem. Dziś mowa o kolejnej akcji. Tym razem jest szansa na 3 miesiące darmowego korzystania ze Spotify.

Spotify za darmo z bonusem Żabki

Lubicie korzystać z serwisów jak YouTube, Tidal czy Spotify? Każdy z nich umożliwia dostęp m.in. do wielu albumów muzycznych i podkastów. Niestety dziś coraz częściej za słuchanie bez reklam trzeba płacić. Teraz Żabka rozdaje dostępy do jednego z nich za darmo. 3 gratisowe miesiące korzystania ze Spotify czeka na konkretne osoby.

Z darmowego dostępu do platformy z muzyką skorzysta każdy, kto używa aplikacji Żappka i ma na niej choć trochę punktów lojalnościowych. Co konkretnie trzeba zrobić, by platforma zaczęła działać? Zdradzamy.

Dzięki temu otrzymasz darmowy dostęp do Spotify. Wystarczy aplikacja Żabki

Aby otrzymać darmowy dostęp do Spotify Premium, należy wymienić punkty z aplikacji Żapppka, czyli tzw. żappsy nad kod od Spotify. Znajdziemy go po zalogowaniu do aplikacji sklepu po wejściu w sekcję: „Wszystko za żappsy”. Innym sposobem na zdobycie kodu jest udział w grze Żabu – tam występuje on w formie nagrody.

Gdy już otrzymamy kupon do Spotify za żappsy wystarczy aktywować go na stronie Spotify Premium wchodząc na oficjalną stronę internetową platformy. Wtedy w aplikacji Żabki zostaniemy poproszeni o zweryfikowanie kodu. Po wszystkich możemy cieszyć się trzema miesiącami usługi streamingowej.

Co ważne, akcja jest ograniczona czasowo, jednak obowiązuje aż do 22.12.2025 r. Wszystko dotyczy tylko nowych użytkowników planu Premium Individual. Po zakończeniu okresu próbnego opłata wyniesie 23,99 zł/miesiąc. Rezygnacja z usługi jest możliwa w dowolnym momencie.

Bonusy udostępniane w sekcji „Wszystko za żappsy” w apce Żappka działają od końca kwietnia 2023 roku. Od tego czasu regularnie można szukać specjalnych ofert. Teraz furorę robi ta związana ze Spotify. Inne benefity od partnerów będą się wyświetlać bezpośrednio po kliknięciu w kupon.

