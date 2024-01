Pieluszki dziecięce za darmo, a masło za 2,99 zł. Promocje Biedronki w środku tygodnia

Biedronka opublikowała gazetkę promocyjną ważną od 22 do 28 stycznia. Niestety część ofert ważna jest tylko kilka dni lub nawet jeden. By zaoszczędzić, warto pamiętać o terminach. Sprawdziliśmy, po co opłaca się sięgnąć w środę 24 stycznia. Te akcje zaraz się kończą, a szkoda by było przegapić.

Tanie masło w Biedronce. Trzeba się spieszyć

Ostatnia podobna promocja na masło dotyczyła produktów marki Mlekovita, tym razem zaoszczędzimy na maśle Mleczna Dolina 82 proc., 200 g. Wystarczy kupić trzy kostki, by jedna kosztowała wyłącznie 2,99 zł. Konieczne jest okazanie aplikacji Moja Biedronka. Zniżkę trzeba aktywować, klikając w wyświetlane oferty.

Cena jednego masła przed promocją wynosiła 5,99 zł. Oznacza to, że teraz na jednym zaoszczędzimy aż 50 proc. Mniej zapłacimy już tylko w środę 24 stycznia. Jaka jest różnica? W dzień poza akcją na trzy kostki wydamy 17,94 zł, zaś teraz – 8,97 zł. Trzeba pamiętać o limicie. W całym okresie trwania promocji na jedno konto lojalnościowe zabierzemy maksymalnie 6 opakowań masła.

Jest haczyk. Promocja na masło obowiązuje również z kartą Moja Biedronka – bez aplikacji, ale wtedy jest mniej korzystna. W tym wariancie cena obniżana jest o 41 proc., a masło kosztuje 3,49 zł za sztukę.

Tanie masło to nie wszystko. Te gratisy z Biedronki są hitem

Hitem 24 stycznia są również wszystkie pieluchy dla dzieci marki Dada Care, które można otrzymać za darmo. To w ramach akcji 1 +1 gratis. Konieczne jest posiadanie karty lub aplikacji Moja Biedronka. Limit dzienny wynosi 2 sztuki. To samo dotyczy opakowań mleka początkowego Nestle Nan Opti Pro. Drugie opakowanie 650 g będzie darmowe.

Za darmo otrzymamy też pieluchy Pampers – tutaj do 28 stycznia obowiązuje akcja w ramach 2 +1 gratis. Z kolei pieluchy Dada Extra Soft będą tańsze o 50 proc. przy zakupie dwóch sztuk.

Wracając do artykułów spożywczych, aż do 28 stycznia za darmo możemy odbierać parówki Berlinki w ramach 2 +2 gratis, soki Riviva w ramach 2 +1 gratis, wszystkie orzechy Bakad'or – w ramach 2 +1 gratis, pasty Salato – w ramach 2 + 1 gratis, makarony Lubella – w ramach 2+1 gratis, przyprawy Kamis – w ramach 3 + 1 gratis, cukier drobny Diamant – w ramach 2 + 1 gratis i desery Gerber dla dzieci – w ramach 3 + 1 gratis.

