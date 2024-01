Nawet 1200 zł dla osób niepracujących w zawodzie. Sprawdź, czy otrzymasz pieniądze

Pracę próbuje znaleźć prawie każdy, jednak nie wszyscy mają to szczęście, by zatrudnić się w swoim zawodzie. Czasem na wymarzone stanowisko trzeba sporo poczekać, a czasem konkretnych ofert po prostu brakuje. Problem pojawia się też, gdy ulegamy konkretnym wypadkom, które odbierają nam dalszą szansę na uprawianie wymarzonych praktyk. Nie wszyscy zdają sobie sprawę z tego, że z tego tytułu można ubiegać się o wsparcie finansowe od państwa. Pieniądze da się odbierać nawet przez 3 lata.

Pieniądze dla osób niepracujących w zawodzie. Przysługują w konkretnych przypadkach

Za brak możliwości znalezienia pracy w swoim zawodzie państwo może wypłacać specjalne świadczenie do 36 miesięcy. Można się o nie ubiegać w Zakładach Ubezpieczeń Społecznych. Nie wiedziałeś? Na pewno nie jesteś jedyny. Pieniądze, o których mowa to tzw. renta szkoleniowa. By ją otrzymać, należy spełnić odpowiednie warunki.

Pieniądze dla osób niepracujących w swoim zawodzie wypłacane są gdy otrzymamy pozytywną opinię lekarza orzecznika współpracującego z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. Zgodnie z wykładnią ZUS-u. Wymagany jest status osoby niezdolnej do pracy z powodu wypadku lub ciężkiej choroby. Przyznaje się ją jeśli ubezpieczony spełnia warunki do renty z tytułu niezdolności do pracy, jednak orzeczono, że celowe jest przekwalifikowanie zawodowe z uwagi na niezdolność do pracy w dotychczasowym zawodzie.

To nie wszystko. Osoba ubiegająca się o świadczenie musi mieć na swoim koncie przepracowaną konkretną ilość lat. Są to kolejno rok dla osób, u których niezdolność zaistniała przed 20 rokiem życia, dwa lata dla osób, u których niezdolność pojawiła się między 20 a 22 rokiem życia, trzy lata dla przedziału wiekowego 22-25 lat, cztery lata dla grupy wiekowej 25-30 lat i 5 lat, gdy niezdolność pojawiła się po 30 roku życia.

Tyle pieniędzy dostaniesz za brak pracy w zawodzie

Renta szkoleniowa od ZUS wynosi 1191,33 zł, a od marca 2024 będzie wyższa. Zwykle przyznawana jest na co najmniej 6 miesięcy z możliwością przedłużenia. Czasem konkretna instytucja może zasądzić skrócenie tego czasu.

Dzięki rencie szkoleniowej dana osoba może nabyć kwalifikacje zawodowe w nowym zawodzie, kiedy w obecnej profesji utraciła możliwość jej wykonywania. Ma ona dawać czas na zdobywanie nowych umiejętności. Każdy, kto ubiega się o świadczenie, powinien wykazywać chęć i motywację do nauki. ZUS może oferować w tej sytuacji odpowiednie szkolenia.

