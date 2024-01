Żabka szykuje się do rewolucji. W sklepach staną specjalne maszyny

Choć na prowadzenie zmian sklepy mają jeszcze trochę czasu, Żabka już teraz postanowiła działać. Do punktów sieci już niebawem trafią specjalne nowe maszyny. Sprzęt ma służyć do odbierania zużytych opakowań po produktach.

O tym, jak ważne są kwestie ekologiczne, nie trzeba nikomu przypominać. To właśnie ze względu na liczne problemy związane m.in. z recyklingiem i segregowaniem śmieci rządzący wciąż pracują nad sensownymi rozwiązaniami. Te niejednokrotnie mają edukować obywatelki, ale też zachęcać do działania zgodnie z nowymi, bezpieczniejszymi nawykami. Takie prawdopodobnie jeszcze przed Wielkanocą będzie można wyrabiać sobie w Żabce.

Żabka stawia na nowe maszyny. Skorzystają klienci

System kaucyjny ma ruszyć w Polsce w 2025 roku. To wtedy na sieciach handlowych spoczywać będzie obowiązek odbierania konkretnych opakowań po towarach. To jak to działa, już niebawem zobaczymy w Żabce. Do nowych maszyn mają trafiać m.in. butelki plastikowe, szklane, a także metalowe puszki.

Żabka nie jest jedyną siecią, która będzie testować maszyny do odbierania opakowań przed zmianą prawa. Taki system od ma już m.in. Biedronka. Recyklomaty pojawiły się w wielu punktach, a klienci bez problemu mogą zostawiać w nich zbędne butelki.

W samej Żabce do tej pory przed wieloma sklepami działały już tzw. Ekomaty. Wszystko w ramach projektu we współpracy z marką Żywiec Zdrój, który miał pomagać w recyklingu plastiku. Dziś sieć przygotowuje się na nowy system kaucyjny jeszcze lepiej.

Takie maszyny trafią do Żabki

Żabka zapowiada, że w pierwszym etapie zamówi ok. 900 sztuk nowych maszyn. Rozważa trzy rodzaje urządzeń w różnych rozmiarach, w tym jeden do użytku zewnętrznego. Zobaczyć mamy m.in. małe wewnętrzne RVM – tzw. e-biny i duże wewnętrzne RVM. Pierwsze nowe automaty pojawią się w sklepach Żabka, prawdopodobnie zobaczymy jeszcze przed Wielkanocą.

Jak podaje portal wiadomoscihandlowe.pl „Żabka wystosowała do producentów urządzeń do odbioru butelek plastikowych zaproszenie do wzięcia udziału w przetargu otwartym na zakup urządzeń kaucyjnych”. Informuje też, że oferenci Ekomatów proszeni są o podanie ceny w przypadku zamówień w trzech różnych wielkościach. Dla urządzenia e-bin są to przedziały 0-300 sztuk, 301-700 sztuk i powyżej 700 sztuk. W przypadku obu większych urządzeń są to przedziały 0-30, 31-100 i powyżej 100 szt. Propozycje można składać tylko do 9 lutego.

Każde urządzenie w Żabce ma posiadać czytnik kodów kreskowych, zgniatarkę, wagę, czytnik rodzaju surowca oraz detektor kształtu opakowania. Sieć wymaga też, by maszyny wyposażone były w ekran LCD, który będzie nawigował klienta oraz drukarka bonów.

