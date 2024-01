Problematyczne nakrętki na butelkach. Klienci mają ich dość

Na rynku sklepowym szykuje się wiele zmian. Niektóre z nich zauważalne są już teraz. Producenci wybranych napojów coraz częściej rezygnują z tradycyjnych dobrze znanych nakrętek plastikowych i zastępują je innymi. Z tego obrotu sprawy nie są zadowoleni klienci. Okazuje się również, że zmiany zwiastują kłopoty dla popularnych zbiórek charytatywnych.

Nowe nakrętki na butelkach. Wszystko przez zmiany w prawie

Polacy regularnie muszą uczyć się akceptować nowe zasady w handlu. Dopiero co od stycznia tego roku obowiązuje zakaz sprzedaży energetyków osobom nieletnim, a teraz można zauważyć, że popularne napoje sprzedawane w plastikowych butelkach mają zupełnie inny rodzaj nakrętek.

Zmiany wynikają z nadchodzących przepisów. Zgodnie z Dyrektywą 2019/904, od przyszłego roku wszystkie butelki w Unii Europejskiej, z będą musiały mieć nakrętki przymocowane na stałe. Ma to pomóc w ochronie środowiska. Wszystko ma dotyczyć butelek z tworzyw sztucznych o pojemności do trzech litrów. W tym opakowań typu PETi wielowarstwowych tubek z tworzywa sztucznego.

O fakcie przypomniał ostatnio m.in. Konrad Kołodziejski, udostępniając post na platformie X. Choć na dostosowanie się do zmian, producenci butelek mają jeszcze trochę czasu, to wielu z nich działa już teraz. Nowe nakrętki umieszczane są na produktach testowo. Dotyczą m.in. butelek mleka, wody, napojów gazowanych czy soków. Coraz więcej mówi się o trudnościach z tym związanych.

twitter

Konsumenci nie chcą nowych nakrętek. Pytają co z akcjami pomocowymi

Choć nowe nakrętki na butelkach dopiero co się pojawiły, to wielu klientów już wyraża swoje niezadowolenie. Są krytykowane m.in. za trudność w nalewaniu napojów czy w piciu z butelki. Okazuje się, że ekologiczne kroki są mocno przytwierdzone do danego opakowania, tak by nie dało się ich oderwać. To ma zlikwidować problem wszędzie walających się i ginących małych nakrętek. Dzięki temu mamy generować mniej odpadów.

Natychmiast po tym jak nowe nakrętki pojawiły się na rynku, klienci zaczęli zadawać też pytania, o to, co z popularnymi akcjami charytatywnymi. Do tej pory można było zbierać zakrętki, by potrzebujący mogli wymieniać je na pieniądze. Te przeznaczane były m.in. na zakup sprzętu dla niepełnosprawnych czy pomoc osobom w trudnej sytuacji życiowej. Po zmianach w prawie to nie będzie już możliwe.

Czytaj też:

Żabka szykuje się do rewolucji. W sklepach staną specjalne maszynyCzytaj też:

Nanoplastik w wodzie butelkowanej. Jest go więcej niż sądzono. Niepokojące wyniki badań