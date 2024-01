C&A kończy współpracę z platformami online. Oto co się zmieni

C&A działa w Polsce od lat i zdążyło zebrać wokół siebie sporo stałych klientów. Sieć należy do szwajcarskiego holdingu COFRA i jest kontrolowana przez rodzinę Brenninkmeijer. Choć dziś na rynku ma się bardzo dobrze i dysponuje około 1050 sklepami, to produkty nie wszędzie sprzedają się z tak samo dużym powodzeniem. Z tego powodu zapowiedziano koniec współpracy z ważnymi platformami online.

C&A rezygnuje ze sprzedaży na platformach online

Klienci już niebawem zauważą, że produktów C&A nie znajdą na tak popularnych platformach online jak Zalando, Amazon czy Wehkamp. Z ostatnią z nich marka była związana wyjątkowo długo, bo aż od 2008 roku. Z pozostałymi współpracowała od roku 2022. Niestety dziś okazuje się, że to się już nie opłaca.

Znane platformy online miały pomóc przyciągnąć nowych klientów, tak się niestety nie do końca stało. Po wykonaniu obszernych analiz na jaw wyszło, że działania rynkowe rzeczywiście przyniosły wyższą sprzedaż, ale nie oczekiwane marże. Firma oczekiwała, że klienci Amazona, później zostaną przyciągnięci bezpośrednio do sklepów internetowych lub stacjonarnych C&A, te prognozy się nie spełniły.

Co zamiast współpracy z platformami online? C&A ma plan

Aktualnie sieć C&A stawia na program lojalnościowy. To on ma odgrywać najważniejszą rolę. Firma chce koncentrować się głównie na wzmacnianiu swoich wewnętrznych kanałów sprzedaży. Wspomniany program nosi nazwę „C&A dla Ciebie” i został uruchomiony już rok temu. Teraz firma będzie go promować jeszcze bardziej. Dzięki niemu klienci mają dostęp do najnowszych okazji oraz stają się częścią rosnącej społeczności marki.

Do programu można dołączyć m.in. za pośrednictwem strony internetowej sklepu. Konieczne jest wypełnienie formularza i podanie adresu e-mail. Proces jest bardzo szybki.

„Program został pomyślnie uruchomiony i objął prawie cztery miliony członków w całej Europie, dlatego mocno wierzymy w przyszłą trajektorię wzrostu. Jesteśmy przekonani, że mamy potencjał do modernizacji, uproszczenia i rozwoju naszego cyfrowego biznesu” – wyjaśniał dyrektor ds. cyfryzacji i transformacji C&A, Wim Blaauw.

Czytaj też:

Zara ubolewa nad wynikiem kampanii reklamowej. Doszło do nieporozumieniaCzytaj też:

Znana marka obuwnicza ogłasza upadłość. Znika po 50 latach istnienia