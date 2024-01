Lokaty na 12 i 18 miesięcy: oferta ograniczona, ale da się zarobić

Niewiele banków ma w ofercie lokaty na 18 miesięcy: najbardziej opłaca się im oferować dobre oprocentowanie na 3, maksymalnie 6 miesięcy. Z reguły wysokie oprocentowanie powiązane jest z koniecznością spełnienia dodatkowych warunków, najczęściej posiadania konta bieżącego. Dodatkowo banki preferują nowe środki i obejmują podwyższonym oprocentowaniem nadwyżkę pieniędzy.

Oferty lokat na 18 miesięcy

Serwis Bankier.pl przygotował zestawienie najlepszych lokat 18-miesięcznych. Najciekawszą ofertę ma Volkswagen Bank GmbH Oddział w Polsce – pieniądze na 5,5 proc. mogą ulokować posiadacze konta. 4,5 proc. można zgarnąć w Nest Banku pod dwoma warunkami: jednym z nich jest posiadanie konta w tym banku, a drugim – wpłata nowych środków. Oferty powyżej 4 proc. mają też BFF Banking Group, BNP Paribas Bank Polska i Bank Millennium.

W kolejnych ofertach następuje zjazd oprocentowania: żaden bank nie oferuje niczego w przedziale 3-4 proc. Dopiero później jest Velo Bank z 2,75 proc. Oferta ta ma jednak przewagę nad pozostałymi: nie wiąże się z żadnymi dodatkowymi warunkami. Można ją otworzyć bez posiadania konta w banku, nie są też wymagane nowe środki.

Oferty lokat na 12 miesięcy

A co z ofertami na 12 miesięcy? Volkswagen Bank zachęca posiadaczy konta (warunek konieczny) do otwarcia Lokaty 5 Plus na 5,5 proc.

Posiadania konta nie wymaga InBank, który płaci niewiele mniej, bo 5,4 proc. na Lokacie standardowej. Toyota Bank zapłaci 5,3 proc. na Lokacie Plus, ale warunkiem jest posiadanie konta w tym banku. 5 proc. można zarobić w Banku Nowym i ING banku Śląskim. Pierwsza oferta jest przeznaczona dla nowych klientów, którzy założą rachunek depozytowy, druga wymaga posiadania konta oszczędnościowego.

4,75 proc. można zarobić w BFF Banking Group, BOŚ Banku i Nest Banku. Każda oferta jest obradowana dodatkowymi warunkami. Są to, po kolei: posiadanie rachunku depozytowego w pierwszym przypadku oraz wpłata nowych środków na rachunek bieżący w odniesieniu do kolejnych dwóch banków.

Czytaj też:

Jak państwo ściga pięciolatkę. Zajęli jej 500+, teraz idą dalej. „To okradanie dziecka”Czytaj też:

„Trzy kasy pod sobą, praca szósty dzień z rzędu”. Zwolniona z Biedronki wygrała w sądzie