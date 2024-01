Promocyjne hity na walentynki w Rossmannie. Ceny zaczynają się od 12,99 zł

We wtorek 30 stycznia rozpoczął się nowy tydzień promocyjny w Rossmannie. Aktualna gazetka ważna jest do 15 lutego i obejmuje oferty z okazji walentynek – przypomnijmy, święto obchodzimy w środę 14 lutego. Na liście nie tylko kosmetyki, ale przede wszystkim specjalny asortyment przemysłowy, którego nie ma w drogerii na co dzień. Świetnie sprawdzi się jako prezent dla płci pięknej.

Tanie w Rossmannie. Produkty na walentynki

Rossmann zapowiada tzw. słodkie walentynki i prezentuje listę nowych artykułów sezonowych marki Eloy. Ich ceny zaczynają się od 12,99 zł. Najtańsze są kubki o pojemności 340 ml dostępne w różnych wzorach. Ich design i kolory są bardzo urocze i wyrażają sympatię. Niewiele droższe – kosztują 14,99 zł – są bransoletki z motylkami na minimalistycznych łańcuszkach w srebrnym kolorze, pierścionki antystresowe z różnymi wzorami, naszyjniki i bransoletki z gwiazdkami i modnymi księżycami, a także biżuteria z kolorowymi serduszkami czy kwiatami.

Jeśli mowa o specjalnej serii, to najwięcej wydamy na kubki Becky's z walentynkową czekoladą do picia. Taki zestaw kosztuje 24,99 zł. Wygląda modnie i kolorowo. Oczywiście to nie wszystko. Rossmann z okazji nadchodzących walentynek przygotował jeszcze wiele innych specjalnych promocji.

Promocje Rossmanna z okazji walentynek

Specjalnie z okazji walentynek Rossmann ogłosił promocję, w ramach której za darmo można odebrać praliny marki Lindor w eleganckim opakowaniu w kształcie serca. Wystarczy kupić dowolny zapach damski lub męski marki Mexx, Bruno Banani czy David Beckham za minimum 60 zł. Czekoladki podaje kasjer. Dwa artykuły połączone ze sobą mogą być idealnym prezentem dla drugiej połówki.

Jeśli interesują was jeszcze inne produkty z akcentem walentynkowym, uwagę zwracają także serca marcepanowe marki Das Exquisite dostępne w cenie 5,59 zł, zamiast 7,99 zł. Następnie warto zwrócić uwagę też na konkretne kosmetyki i perfumy. Hitem przecenionym aż do 15 lutego jest m.in. szminka Rimmel Lasting Provocalips dostępna za 23,99 zł, zamiast 43,99 zł, a także zapach Bruno Banani Pure Woman, 30 ml w cenie 59,99 zł, zamiast 109,99 zł.

Warto zainteresować się też m.in. podkładem do twarzy L’Oréal Paris Infallible, 30 ml w cenie 39,99 zł, zamiast 77,99 zł, tuszem do rzęs Maybelline Lash Sensational w cenie 23,99 zł czy róż do policzków Max Factor w cenie 29,99 zł, zamiast 55,99 zł. Takich wariantów jest o wiele więcej. Zakupy można robić zarówno stacjonarnie, jak i online.

