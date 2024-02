Przeterminowane produkty w Rossmannie oburzyły klientów. Nie takiej promocji oczekiwali

Jakiś czas temu Rossmann ogłosił promocję, w ramach której wiele produktów sprzedawanych było taniej. To, co klienci zastali na miejscu, nie przypadło im do gustu.

Rossmann zaliczył wpadkę czy celowo chciał pozbyć się przeterminowanych towarów? Artykuły po obowiązującej dacie ważności znalazły się na półkach i rozwścieczyły klientów. Ci natychmiast postanowili zareagować, a przedstawiciele sieci odpowiedzieli. Przeterminowane produkty w Rossmannie? Klienci oburzeni Nie od dziś wiemy, że robiąc zakupy w sklepie, zawsze należy sprawdzać terminy ważności danych towarów. Choć sprzedawca nie powinien zostawiać na półkach tych przeterminowanych, to czasem dochodzi do niedopatrzeń. Czy tak właśnie było w Rossmannie? Problemem okazały się dania dla dzieci marki Gerber. W ramach promocji oferowano je za złotówkę. Szybko wyszło na jaw, że nie są już zdatne do spożycia. Nietrudno się domyślić, że sprawa zdenerwowała szczególnie matki maluchów. Nikt nie spodziewał się, że jedzenie dla nich może być przeterminowane. Rossmannowi zarzucono, że zrobił to specjalnie, w końcu wspomniane dania kosztują zwykle nawet do 8 zł, a teraz nagle tak niska kwota. Sieć zaczęła się bronić. Rossmann odniósł się do promocji. Skąd przeterminowane produkty? Afera wybuchła po tym, gdy wieści o przeterminowanych towarach z Rossmanna zaczęły nagłaśniać obserwatorki instagramowego profilu @BebePromka. Informowały, że niektóre słoiczki Gerbera, wystawione na sprzedaż straciły ważność już nawet rok temu. Z administratorką wspomnianego profilu skontaktowała się redakcja portalu o2.pl. „Były to daty 10.2023, a nawet 08.2023” – przekazywała kobieta podczas rozmowy z dziennikarzami. Po wszystkim redakcja o2.pl skontaktowała się również bezpośrednio z Rossmannem. Sieć potwierdziła, że wspomniana promocja rzeczywiście miała miejsce. Podkreślono jednak, że nikt celowo nie ułożył na półki starych dań dla dzieci. „Promocji podlegały produkty z dobrą datą ważności. Te przeterminowane nie powinny być w ogóle sprzedawane: ani w cenie regularnej, ani w cenie promocyjnej. Jeśli się tak stało, było to niedopatrzenie” – informowała Agata Nowakowska, rzeczniczka prasowa Rossmanna. Sklep przeprosił poszkodowanych i zaoferował wymianę wadliwych towarów na nowe. „Jeśli produkty są przeterminowane, to klientowi przysługuje zwrot lub wymiana produktu na nowy (jeśli jest dostępny w sprzedaży) w ramach reklamacji w dowolnej drogerii Rossmann” – przekazywała danej rzeczniczka. Czytaj też:

