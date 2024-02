Pół kawalerki lub dobre auto. Rodzice dostają od państwa majątek

Przez lata w Polsce wyliczano, ile kosztuje wychowanie dziecka i utrzymanie go do 18 roku życia. Mnogość dopłat i programów socjalnych dla rodziców spowodowała jednak, że sprawdzono, ile do tego wszystkiego dokłada łącznie państwo. Sumy mogą dziwić.

Ile kosztuje wychowanie dziecka w Polsce?

Jednym z najbardziej popularnych pytań wśród rodziców, lub osób, które planują potomstwo, jest to, ile kosztuje wychowanie dziecka do 18. roku życia. Z odpowiedzią na to pytanie przyszło m.in. Centrum im. Adama Smitha. Szacuje ono, że koszt wychowania jednego dziecka w Polsce w roku 2023 wyniósł 309 tysięcy złotych. Przy dwójce dzieci suma ta wzrasta do 513 tys. złotych.

Na pierwszy rzut oka suma ta może nie tylko szokować, ale także odstraszać osoby, które myślą o powiększeniu rodziny. Sytuacja wygląda jednak nieco inaczej, gdy osoby z analitycznym podejściem do życia zaczną liczyć. Wtedy robi się ciekawie

800+, babciowe i wyprawka szkolna, czyli wychowanie dziecka prawie za darmo

Sytuacja rodziców w Polsce w ostatnich latach mocno się bowiem zmieniła. Osiem lat rządów Zjednoczonej Prawicy, która rekordowo rozdmuchała sferę dopłat i programów socjalnych, a także zapowiadane przez nowy rząd kontynuacje starych i propozycje nowych programów, pozwalają patrzeć ze spokojem na domowe budżety przyszłych rodziców.

Przypomnijmy, że od stycznia 2024 roku program Rodzina 500+ został zwaloryzowany do 800 złotych. Koalicja Obywatelska zapowiedziała też tak zwane Babciowe, czyli dopłaty w wysokości 1500 zł dla babć lub opiekunek. Ciągle funkcjonują także becikowe, dopłaty do wyprawki szkolnej i wiele innych. Ile łącznie można otrzymać od państwa? Policzyła to dziennikarka portalu bankier.pl.

230 tys. złotych na dziecko

Biorąc pod uwagę wszystkie dostępne dla rodziców programy, a także wliczając ulgi podatkowe i dopłaty wskazano, że najwięcej zarobią (a właściwie nie wydadzą) rodzice, którzy posiadają aż czwórkę dzieci. Wynika to oczywiście z różnic w kwocie na Rodzinny Kapitał Opiekuńczy. W takim wypadku, sumując wszystkie dopłaty, na czwarte dziecko mogą oni liczyć na 229 759 zł od państwa. Należy pamiętać, że podobną (nieco mniejszą sumę) otrzymają także na każde poprzednie dziecko.

Rodzice jednego potomka otrzymają od państwa 206 617 tys. złotych. Największą część tej kwoty będą stanowiły dopłaty z programu 800+. Jest to aż 172 800 zł. Dla drugiego dziecka jest to już 218 617 złotych. Biorąc pod uwagę koszt wychowania dziecka do 18. roku życia, który podaje Centrum im. Adama Smitha, można przyjąć, że obecnie koszt wychowania dziecka w ⅔ pokrywa w Polsce państwo.

