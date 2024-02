Tłusty czwartek 8 lutego. Takie ceny i smaki pączków znajdziesz w znanych sklepach

Zastanawiacie się, dlaczego w sklepach widzicie teraz tak dużo pączków? Wszystko z okazji nadchodzącego tłustego czwartku. Święto jest ruchome i co roku wypada w nieco innym terminie. Zależy to od daty świąt Wielkanocnych, którą wyznacza kościół. Po przysmaki bez wyrzutów sumienia będzie można sięgnąć już w tym tygodniu. Sprawdziliśmy, co przygotowały znane dyskonty.

Oferty pączków na tłusty czwartek. Są promocje

W ofertach promocyjnych prześcigają sięm.in. Lidl z Biedronką. Portugalski dyskont zaczął nawet wojnę SMS-ową z niemiecką siecią, by udowodnić, że ta jest droższa. Jak będzie w tłusty czwartek? W gazetce promocyjnej Lidla zobaczymy wypieki z nadzieniem wieloowocowym, waniliowo-orzechowym, czekoladowym, gumy balonowej, oreo, mango, toffee, jagodowym, wiśniowym, adwokatowym, śliwkowym, różanym i truskawkowym. Do tego zobaczymy też smak american cheescake, mango-marakuja czy pistacja. Rodzajów jest bardzo dużo, a ceny mieszczą się w przedziale od 0,89 zł do 3,99 zł. Ceny niektórych są niższe tylko pod warunkiem zakupu konkretnych ilości sztuk.

W Biedronce znajdziemy pączki z nadzieniem wiśniowym, czekoladowym, śliwkowym, karpatkowym, adwokatowym, orzechowym, waniliowym, wieloowocowym, mango, coca-cola, oreo, porzeczkowo-malinowym czy truskawkowym. Z gazetki wynika, że ceny zaczynają się od 2,39 zł. Wiadomo jednak, że w ramach promocji za darmo można otrzymać nawet 2 sztuki.

Spory wybór pączków znajdziemy również w wielu innych marketach jak Kaufland, Auchan, Dino, Aldi, Carrefour, Intermarche, Żabka czy Netto. Cena jednego wypieku nie kosztuje zwykle więcej niż 3 zł, a w niektórych przypadkach za jednego paczka zapłacimy mniej niż złotówkę. Wszystko dzięki aktualnym promocjom. Na miejscu spotkamy podobny wybór smaków jak w Biedronce i Lidlu. Ponadto prawie wszędzie dostępne są także faworki. Hitem są m.in. pączki z Netto marmoladą i cukrem pudrem – do 8 lutego kupimy je za jedyne 0,49 zł.

Tłusty czwartek 2024. To warto wiedzieć

Poza tym, że tłusty czwartek w 2024 roku obchodzimy 8 lutego, warto wiedzieć, skąd w ogóle wzięło się święto. Okazuje się, że sięga pogaństwa i związany był z odejściem zimy i nadejściem wiosny. W ramach uczty spożywano tłuste potrawy i nie tylko słodkie wypieki. Pączki były jednak ważną zagryzką, która przetrwała do dziś. Ich jedzenie w Polsce stało się popularne w XVI wieku.

Jak donosi biuro prasowe BNP Paribas, dziś w tłusty czwartek statystycznie zjadamy po 2,5 pączka, a to daje około 100 milionów zjedzonych ciastek, lub 34 miliardy pochłoniętych kilokalorii w skali całego kraju. Z roku na rok rosną ceny wypieków, a najtaniej kupimy je w dyskontach. Jeżeli chcemy zaopatrzyć się w pączki w cukierni, to musimy liczyć się z wydatkiem rzędu 5-6 złotych. Są też wyjątki, bo np. w lokalu Magdy Gessler, cena pączka jest o wiele wyższa.

Okazuje się, że na wysoki koszt wpływa m.in. cena oleju rzepakowego, utrzymanie pracownika, opakowania, transport i energia elektryczna. BNP Paribas zwraca uwagę, że choć ceny kluczowych składników pączków w 2023 roku były zdecydowanie niższe niż w roku 2022, to to nie musi przełożyć się na niższe ceny pączków w sklepach.

