Allegro testuje nową usługę. Ta opcja spodoba się klientom

Allegro testuje nowe rozwiązanie tzw. Allegro Cash. Dzięki niemu klienci robiący zakupy na platformie mogą otrzymać konkretną ilość zwrotu pieniędzy od każdego zakupu. System cashbacku dostępny jest w kartach Visa i Mastercard. Korzystać z niego pomagają różnego rodzaju wtyczki np. jak np. letyshops. Każdy, kto robi zakupy w sklepach biorących udział w programie cashback, może sporo zaoszczędzić.

Allegro testuje własny cashback. Skorzystają klienci

Usługa Allegro Cash właśnie wystartowała. Jest w fazie testowej, która potrwa kilka miesięcy. Aktualnie mogą z niej korzystać użytkownicy posiadający aktywną usługę Allegro Smart. Będą mogli otrzymać zwrot za zakupy do wartości do 2 proc. By wszystko działało, trzeba bezpłatnie otworzyć konto online w aplikacji mobilnej Allegro i zasilić je dowolną kwotą. Dzięki temu za zakupy robione poprzez aplikację możemy płacić wygodnie i szybko.

„Allegro jako pierwsze wychodzi z inicjatywą cashbacku jako wbudowanego benefitu finansowego dla swoich klientek i klientów. Jak każda przełomowa usługa Allegro, Allegro Cash w samym założeniu jest niezwykle proste i przejrzyste. Klienci chcą robić zakupy korzystnie. Z naszych badań wynika, że prawie dwie trzecie Polaków aktywnie szuka zniżek i atrakcyjnych promocji. Podobna część ankietowanych ogranicza się do wydatków na najpotrzebniejsze rzeczy, większe wydatki zostawiając na lepszy czas. Prawie wszyscy ankietowani przez nas klienci i klientki Allegro wyrazili też zainteresowanie opcją cashback na naszej platformie, więc startujemy z testami rozwiązania, które jest bezpieczne i daje coś w zamian. Docelowo chcemy Allegro Cash rozwijać i rozbudowywać” – zdradzał mediom Rafał Czernik, dyrektor ds. usług finansowych w Grupie Allegro.

Allegro Cash wynikiem współpracy z bankiem. Tak to działa

Nowa usługa powstała dzięki współpracy Allegro z Aion Bankiem i Vodeno. Oferują działanie w modelu Banking-as-a-Service (BaaS) dla klientów w całej Europie. Będą odpowiadały zarówno za obsługę kont bankowych, jak i kwestie technologiczne.

Allego Cash pozwoli na uzyskanie cahsbacku w wysokości 1 proc. za zamówienia od jednego sprzedawcy od wartości 100 zł i 2 proc. zwrotu za zamówienia od 200 zł. Za jednym razem można otrzymać do 20 złotych, a miesięcznie maksymalnie do 50 złotych.

Czytaj też:

Klienci Allegro pobili rekord. Tyle zamówień nie było jeszcze nigdyCzytaj też:

Allegro rozda akcje pracownikom. To element działań motywacyjnych