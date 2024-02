Klienci Vinted w Polsce mogą weryfikować produkty. Nowa opcja już działa

Vinted to znana platforma zakupowa, która działa zarówno w formie standardowej strony online, jak i jako aplikacja. Na miejscu można znaleźć odzież, buty i wiele artykułów przemysłowych związanych głównie z modą. Niestety w ciągu ostatnich kilku lat w portalu zaczęli pojawiać się oszuści. Z tego powodu wciąż wprowadzane są ciekawe ulepszenia. Jednym z takich jest możliwość weryfikacji towarów.

Weryfikacja produktów na Vinted już w Polsce

O nowym planie platformy Vinted wspominaliśmy już jakiś czas temu. Wiadomo było, że sieć podniesie ceny dla konkretnej grupy użytkowników. Chodziło oczywiście o tych, którzy będą chcieli weryfikować towary luksusowe. Do tej pory nowa funkcjonalność działała tylko za granicą m.in. we Francji, Włoszech, Niemczech czy Holandii i dotyczyła około 200 marek. Dziś wiadomo, że korzystać może już także Polska.

Jak informuje Vinted, tzw. weryfikacja przedmiotów to opcjonalna płatna usługa umożliwiająca sprawdzenie autentyczności wybranego przedmiotu designerskiego. Kosztuje ona 45 zł i zapłacić może wyłącznie kupujący – dla samych sprzedających jest ona bezpłatna. Po wykupieniu usługi, specjalista z Niemiec sprawdzi, czy przedmiot jest oryginalny. Zajmuje to zwykle do 2 dni. Obecnie usługa weryfikacji, jest dostępna wyłącznie w przypadku przedmiotów sprzedawanych i kupowanych na terenie Polski, nie sprawdzimy więc rzeczy kupionej od kogoś z zagranicy.

Weryfikacja na Vinted. Są pewne warunki

Warto pamiętać, że nie każdy produkt dostępny na Vined podlega weryfikacji. Musi dotyczyć to konkretnej luksusowej marki, a rzecz powinna kosztować minimum 450 zł. Dotyczy to też przedmiotów z konkretnych kategorii tj. ubrania, torby, akcesoria, biżuteria i obuwie.

Pełną listę marek objętych usługą można znaleźć na stronie Vinted w zakładce pomocowej. Firm podlegających weryfikacji jest bardzo dużo to np. Adidas, Agatha Ruiz de la Prada, Christian Dior, Nike, Calvin Klein, O Bag, Paco Rabanne, Valentino, Saint Laurent, ZAPA i wiele innych. Przy tego typu artykułach wyświetla się symbol diamentu.

Sprzedajesz na Vinted lub OLX? Sprawdź, kiedy musisz zapłacić podatek i uważaj na raporty Skarbówki