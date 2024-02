Znany sklep wycofał przybory kuchenne. Te mogły być groźne dla zdrowia

Robicie zakupy w Action? Jeśli jakiś czas temu zaopatrywaliście się tam w przybory kuchenne, warto zwrócić uwagę, czy nie są to te, które wycofano. Sieć specjalizuje się w sprzedaży wielu różnorodnych artykułów i choć do większości z nich nie można mieć zastrzeżeń, to czasem zdarzają się pewne niedopatrzenia. Każdy klient, który nabył wycofany asortyment, powinien zaprzestać jego używania.

Przybory kuchenne wycofane z Action

Mowa o zestawie przyborów kuchennych, w skład którego wchodzą 3 sztuki różnych łyżek. Posiadają one kod EAN 8003512787676 oraz mają numer partii Q116784 – tylko tę uznano za szkodliwą. Wspomniane numery można znaleźć na etykiecie widocznej na obrazku. Jeżeli nie mamy pewności, z jakiej serii pochodzi nasz produkt, lepiej po prostu się go pozbyć lub zwrócić do sklepu.

Wycofane już przybory ze sklepów Action dało się kupić od czerwca 2023 do stycznia 2024. Na stronie internetowej sieci sklepu znajdziemy wiele informacji na temat wadliwych sztuk. Okazało się, że zawierają nadmierną ilość pierwszorzędowych amin aromatycznych, które mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia ludzkiego.

Wycofane produkty są szkodliwe

„Jeżeli posiadasz artykuł o numerze partii Q 116784, przestań go używać i zwróć go do sklepu Action. Otrzymasz pełny zwrot pieniędzy, nawet jeśli nie posiadasz już dowodu zakupu” – zaapelował Action. Używanie produktu z toksycznymi pierwszorzędowymi aminami aromatycznymi do przygotowywania żywności jest bardzo niebezpieczne. Mowa o związkach, które zostały uznane za substancje potencjalnie rakotwórcze. Unia Europejska zakazuje wykorzystywania tego typu wyrobów z tworzyw sztucznych jeśli mają one kontakt z jedzeniem – nie mogą one uwalniać amin w ilości wykrywalnej metodą analityczną o granicy wykrywalności 0,01 mg/kg żywności lub płynu modelowego imitującego żywność.

Action przeprosił klientów za niedogodności i poprosił o ostrożność. „W imieniu PENGO SPA i Action przepraszamy za powstałe niedogodności i dziękujemy za współpracę. W razie pytań prosimy o kontakt z PENGO SPA pod adresem e-mail [email protected]” – podkreślono w komunikacie prasowym.

Czytaj też:

Część pączków z Lidla wycofanych ze sprzedaży. Wszystko przez błądCzytaj też:

Lek przeciwnowotworowy wycofany z obrotu. Zagraża zdrowiu i życiu