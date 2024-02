Żabka wprowadza love-dogi. Specjalna promocja na walentynki

Żabka już przygotowuje się do świętowania walentynek, które obchodzimy 14 lutego. Sieć często w ramach różnych świąt oferuje specjalne limitowane serie przysmaków. Były już m.in. fioletowe hot-dogi na rozpoczęcie roku szkolnego, a także pomarańczowe czy czarne na Halloween czy Black Friday. Tego typu akcje mają zachęcić klientów do spróbowania nowości i urozmaicić ofertę.

Nowy hot-dog w Żabce na walentynki. Cały różowy

Różowa nowość to tzw. love-dog. Mowa o hot-dogu w różowej bułce z kiełbaską z dodatkiem żurawiny i sosem spicy mango. Ma być słodko i ostro, ale przede wszystkim smacznie. Przekąskę dostaniemy we wszystkich tradycyjnych sklepach Żabka raz oraz w całodobowym sklepie autonomicznym Żabka Nano przy ul. Dobrej 54 w Warszawie, gdzie przygotowywać będzie ją robot Robbie. Wszystko to od wtorku 13 lutego.

Żabka opisuje love-doga jako „unikalne połączenie różowej bułki, kiełbaski z dodatkiem żurawiny i specjalnego pikantnego sosu na bazie przecieru z mango z dodatkiem czerwonej ostrej papryki”. Zapowiedziała również, że klienci sieci będą mieli możliwość skomponowania własnej wersji.

Limitowana seria różowego hot-doga z Żabki ma być dostępna w sklepach do 28 lutego lub wyczerpania zapasów. Cena regularna wyniesie 5,99 zł, jednak z aplikacją Żappka – 4,99 zł. Tylko w walentynki 14 lutego zapłacimy 3,99 zł dzięki okazaniu aplikacji.

Hot-dogi z Żabki cieszą się dużą popularnością

Żabka nie bez powodu stawia na coraz nowsze i dziwniejsze hot-dogi. To jedna z najbardziej popularnych przekąsek na miejscu. Można ją dostać szybko i za niewielkie pieniądze. W 2022 roku w sklepach sieci sprzedano prawie 74 mln hot dogów. Sukcesem okazał się m.in. czarny z limitowanej serii stworzonej na Black Friday. Czy walentynkowy love-dog też zyska swoich fanów? To się okaże. Jedno jest pewne, warto się przygotować na kolejki chętnych.

Z okazji nadchodzących walentynek sieć ma w ofercie o wiele więcej specjalnych produktów. Znajdziemy m.in. okolicznościowe słodycze, żelki, lizaki czy czekolady w kształcie serca. W samo święto na półkach zobaczymy także bukiety róż.

Czytaj też:

Żabka szykuje się do rewolucji. W sklepach staną specjalne maszynyCzytaj też:

Żabka wchodzi do świata Fortnite. Rywalizacja o „żappsy” na wirtualnej mapie Poznania