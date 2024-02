Urocze prezenty na walentynki za grosze. Nie trzeba szukać daleko

Znane sieci handlowe już od ponad tygodnia promują swoje oferty walentynkowe. Święto obchodzimy już w środę 14 lutego, dlatego jeśli chcecie podarować coś drugiej połówce, warto się pospieszyć. Okazjonalne produkty zobaczyć można m.in. w Biedronce, Lidlu, Rossmannie czy Pepco. Jako że mowa tu o jednych z najbardziej popularnych sieci w Polsce, postanowiliśmy przyjrzeć się, co ciekawego mają w zanadrzu. Okazuje się, że za wiele artykułów zapłacimy grosze.

Walentynkowe hity w Biedronce

Portugalski dyskont walentynkową ofertę ważną ma do 14 lutego. W sklepach pojawiły się m.in. uroczy zaparzacz do herbaty, kubeczki z nadrukami: „skarbek”, „mężuś”, czy „królowa jest tylko jedna”. Ponadto nie brakuje uroczych bransoletek i kolczyków, które kosztują jedynie 12,99 zł. Niewiele więcej, bo 34,99 zł wydamy na zegarki damskie i męskie.

Ciekawym pomysłem na prezent będzie też satynowa koszula nocna – w cenie 29,99 zł czy poduszka dekoracyjna w kształcie serca – w cenie 19,99 zł. Ponadto hitem są kolorowe tematyczne skarpetki marki Gatta. Od 12 lutego w Biedronce znajdziemy też mnóstwo rodzajów czekoladek oraz bukietów świeżych kwiatów – tulipanów, goździków czy róż. Ceny zaczynają się już od 5,49 zł za sztukę. W wielu przypadkach taniej będzie, gdy skorzystamy z karty Moja Biedronka.

Prezenty walentynkowe w Lidlu

Jeśli mowa o Lidlu, tu również wybór jest duży. Poza tym, że sieć od 12 lutego stawia na czekoladki, specjalnie pakowane truskawki czy bukiety tulipanów, to oferuje też wiele gadżetów przemysłowych. Niektóre produkty można kupić tylko online, inne dostępne są również w sklepach stacjonarnych. Hitem są m.in. satynowe szlafroki czy koronkowa bielizna w cenie do 34,99 zł. Na miejscu znajdziemy też niedrogie bokserki męskie, skarpetki i maskotki. Nie brakuje świec zapachowych i biżuterii.

Choć wiele ze wspomnianych artykułów nie zobaczymy już w aktualnej gazetce promocyjnej, to nadal można szukać ich na półkach oraz w sklepie online.

Walentynki z Pepco. Co w ofercie?

Szukając prezentów na walentynki warto zajrzeć również do Pepco. Tam w niskiej cenie znajdziemy m.in. tematyczne balony, poduszki, koce, ciasteczka czy świecie. Ceny artykułów z kolekcji zaczynają się już od 5 zł. Pełen zasób produktów można zobaczyć na stronie internetowej sklepu.

Za mniej niż 40 zł otrzymamy koronkową bieliznę, ramki na zdjęcia czy albumy, specjalne obrazy i plakaty, a nawet zabawne opaski do włosów.

Rossmann na walentynki

Na końcu zajrzeliśmy też do Rossmanna. Sieć – poza tradycyjnymi kosmetykami i perfumami oferuje specjalne gadżety jak: wisiorki, bransoletki, pierścionki i kolczyki. Hitem będzie też kubek walentynkowy z czekoladą do picia. Maksymalna cena, jaką zapłacimy za tego typu asortyment to 24,99 zł.

Warto pamiętać, że przeceniono wiele znanych zapachów damskich i męskich m.in. takich marek jak: Guess, Bruno Banani czy Adidas. Jednak w tym przypadku, zwykle trzeba być gotowym na nieco większy koszt.

Oferty walentynkowe w wielu innych sklepach

Warto pamiętać, że poza wspomnianymi sieciami, wiele innych również dysponuje bogatą ofertą walentynkową. Aktualnie taką znajdziemy m.in. w Intermarche, POLOmarket – m.in. szeroki wybór maskotek i poduszek, Auchan, Kaufland, Netto czy Empik.

