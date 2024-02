Biedronka zapowiada sprzedaż modnych spodni. Kosztują tylko 39,99 zł

Wspomniana gazetka Biedronki ważna jest od czwartku 22 lutego do środy 6 marca. To właśnie we wspomnianym terminie w sklepach sieci znajdziemy modne produkty dla kobiet, dzieci i mężczyzn. Uwagę zwracają m.in. spodnie za jedyne 39,99 zł. Po co jeszcze warto sięgnąć i ile zapłacimy? Sprawdzamy.

Promocja w Biedronce. Modne spodnie za grosze

Od czwartku 22 lutego w Biedronce dostępne będą modne spodnie damskie w kolorze granatowym lub zielonym. Są wykonane z delikatnej i wygodnej tkaniny i posiadają oznaczenie OEKO-TEX, dzięki czemu klienci mogą mieć pewność, że nie zawierają szkodliwych tkanin. Produkt dostępny będzie w rozmiarach od S do XL i w cenie 39,99 zł.

Co jeszcze warto wiedzieć? Wspomniane spodnie wykonane są z dość cienkiego materiału, przez co idealnie sprawdzą się na nadchodzące ciepłe dni. Choć w sklepach Biedronka powinny być dostępne do 6 marca, warto się spieszyć. Zwykle przy tego typu okazjach przy półkach ustawiają się duże kolejki osób. W ostateczności na miejscu mogą zostać tylko najmniej rozchwytywane rozmiary. Dyskont zapewnia, że oferuje, to co najlepsze i że dba standardy bezpieczeństwa. Podkreśla też, że towar jest certyfikowany.

Promocja wiosenna w Biedronce. Nie tylko spodnie za 39,99 zł

Poza modnymi spodniami dla kobiet, w Biedronce znajdziemy też inną odzież. Panie mogą nabyć m.in. legginsy w 2-paku w kolorze czarnym i bordowym za jedyne 29,99 zł, modne rajstopy za 12,99 zł, a także bieliznę za 14,99 zł. Jeśli mowa o ofercie dla mężczyzn, tutaj warto zwrócić uwagę na kurtki polarowe w cenie 44,99 zł oraz T-shirty z nadrukami sprzedawane w 2-paku za 29,99 zł.

Biedronka ma także coś modnego dla dzieci. Tym razem to buty marki Cleve sprzedawane w cenie 59,90 zł. To produkt idealny na chłodniejsze dni. Wewnątrz posiada ciepłą wyściółkę, a ponadto wyróżnia się antypoślizgową podeszwą TPR. Kupimy go w rozmiarze od 28 do 31.

Warto pamiętać, że modne produkty na nadchodzącą wiosnę oferuje nie tylko Biedronka, ale też wiele innych sieci. Ostatnio swoją promocję zapowiedział m.in. Lidl. W dyskoncie już za kilka dni furorę zrobią kurtki sprzedawane za jedyne 49,99 zł. Wiecie już, kiedy wybierzecie się do sklepów?

