Tajemnicze wózki hitem w sklepach. Klienci kupują tu produkty w ciemno

Słyszeliście o tzw. tajemniczych wózkach? Do tej pory popularne stały się głównie za granicami naszego kraju m.in. we Francji. Co ciekawe korzystają z nich klienci Auchan. W sieci aż roi się od nagrań, na których widać, jak wygląda cała zabawa. Zainteresowani mają do dyspozycji ogromne kosze na kółkach zaklejone czarnymi taśmami. Wybierają jeden z nich i biegną do kasy.

Tajemnicze zakupy, czy sklepowa zabawa?

Akcja „Mystery Shopping” organizowana była w Auchan już wiele razy. W niej liczy się efekt zakupowej okazji oraz emocje związane z wyborem, niespodzianką i tajemniczością. Sieć do wózków wkłada artykuły promocyjne, na których często można zaoszczędzić, ale te są zupełnie zakryte.

Klienci sklepów biorą udział w czymś na zasadzie loterii. Zwykle mogą wybierać pomiędzy dwoma rodzajami wózków – tymi, w których mieści się odzież lub asortyment związany z dekoracją wnętrz. O ile jedni będą zadowoleni, inni mogą poczuć rozczarowanie. Takie zakupy są ryzykowne, jednak wielu traktuje to jako świetną zabawę, a zyski grają sprawę drugorzędną.

Tak działa tzw. tajemniczy wózek

Zawartość wózka sklepowego ukryta jest pod czarnymi foliami. Klienci nie mają zbytniej możliwości, by odgadnąć, co jest w środku. Mogą losować swój kosz, a gdy już zabiorą zakupy do domu, nie mają możliwości zwrotu. Auchan oferuje produkty, które w ramach akcji przecenione są nawet o 66 proc. Ich ceny wahają się od 50 do 150 euro, co daje nawet niespełna 650 zł. Za taki koszyk wystarczy zapłacić 104 euro.

W koszach można znaleźć wiele ubrań dla dorosłych oraz dzieci. Niestety jeśli rozmiary będą za duże, nie ma się możliwości zwrotu. Trzeba pamiętać, że są to jednak towary nowe, które z łatwością można odsprzedać w sieci nawet za większą sumę. W okresie świątecznym makiety oferują również tajemnicze wózki spożywcze. Wtedy paczki warte około 40 euro, kosztują tylko 20.

Cały pomysł po raz pierwszy zrealizował hipermarket Auchan w Dieppe. Akcja była promowana na TikToku, a pierwsze filmy wyświetlono ponad 1,8 mln razy w ciągu zaledwie pięciu dni. Ilekroć sieć wystawiała ogłoszenia o nowej akcji tego typu, chętnych nie brakowało. Po tym, jak inicjatywa odniosła ogromny sukces, została podjęta w sklepach Auchan na terenie całej Francji.

Czytaj też:

Gdzie najtańszy koszyk zakupowy? Ani w Lidlu, ani w BiedronceCzytaj też:

Biedronka otworzyła e-sklep spożywczy. Tego rozwiązania jeszcze nie testowała