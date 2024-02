Hit w Rossmannie za 15,99 zł. Ten puder do twarzy uwielbia wiele kobiet

Z aktualnej gazetki promocyjnej Rossmanna ważnej od 16 do 29 lutego wynika, że wiele znanych kosmetyków kupimy w bardzo niskich cenach. Uwagę zwraca szczególnie jeden produkt. Mowa o pudrze do twarzy, który stosowany jest przez kobiety w różnym wieku. Teraz kosztuje mniej niż 16 zł.

Wyprzedaż w Rossmannie. Kultowy puder za grosze

Produkt, o którym mowa to puder prasowany marki Rimmel z serii Stay Mate. Zwykle kosztuje 32,99 zł, a aktualnie otrzymamy go za 15,99 zł. Taka cena obowiązuje aż do końca tego miesiąca. Kosmetyk dostępny jest zarówno w sklepach stacjonarnych, jak i online. Promocja Rossmanna dotyczy wszystkich odcieni, a ofercie dostępny jest m.in. transparentny czy Pink Blossom.

Wspomniany puder od Rimmel znany jest od lat, a jego przystępna cena przyciąga zarówno młodsze, jak i starsze kobiety. Opisywany jest jako kosmetyk matujący, wygładzający cerę, a także pochłaniający nadmiar sebum czy zmniejszający widoczność porów. Teraz mamy do czynienia z wyjątkową okazją, bowiem w ciągu ostatnich 30 ostatnia najniższa cena za ten produkt wynosiła 21,99 zł. Można też podejrzewać, że po aktualnej akcji, długo trzeba będzie poczekać na kolejną podobną.

Nie tylko kultowy puder w Rossmannie. Są też inne hity

Aktualnie w sklepach Rossmann przeceniono również inne produkty, w tym nie tylko te do makijażu. Bardzo opłaca się sięgnąć po serum przyspieszające porost rzęs marki Long4Lashes. Zwykle kosztuje ono aż 84,99 zł, a teraz zapłacimy wyłącznie 39,99 zł. Ponadto warto zwrócić uwagę na korektor do twarzy marki Bourjois dostępny w cenie 27,99 zł, zamiast 51,99 zł, podkład Maybelline z serii Super Stay w cenie 31,99 zł czy tusz do rzęs Max Factor w cenie 29,99 zł, zamiast 61,99 zł.

Wspomnianych hitów jest o wiele więcej. Przeceniono też perfumy dla mężczyzn i kobiet, kremy do twarzy czy artykuły do pielęgnacji ciała. Ponadto opłaca się sięgnąć po artykuły dla dzieci, jak dania w słoiczkach Gerber, pieluchomajtki Babydream w cenie 14,99 zł czy mleko modyfikowane Bebilon w cenie 59,99 zł, zamiast 79,99 zł. Pomyślano również o zwierzętach – wybrane artykułu dla kotów producenta Purina, otrzymamy już niespełna 3 zł za sztukę.

Czytaj też:

Lidl i Biedronka idą na całość w wojnie o klientów. Wódka w cenie poniżej kosztów akcyzy