Zakazali sprzedaży waty cukrowej. Wszystko przez szkodliwe substancje

Niepokojące wieści obiegły Indie, a teraz docierają w pozostałe części świata. Chodzi o watę cukrową, która od lat sprzedawana jest m.in. na festynach czy festiwalach. Sięgają po nią głównie dzieci, ale bywa, że zainteresowani są też dorośli. Pewne badania wykazały, że przysmak jest bardzo szkodliwy. Podjęto radykalne kroki o wycofaniu go z rynku.

Wata cukrowa wycofana. Jest zbyt szkodliwa

Watę cukrową wycofano z Tamilnadu w Indiach. W ślad za tym stanem poszły jednak inne i wkrótce produktu możemy nie kupić już w całym kraju. To skutek przeprowadzonych wcześniej badań. Próbki pochodziły głównie od ulicznych sprzedawców, którzy handlowali korową watą m.in. przy plażach. Z ekspertyzy wynika, że słodycze te są rakotwórcze.

Wieści są o tyle przykre, że jak wiadomo, smakoszami waty cukrowej są głównie młodsi klienci. Obecność w przysmaku związku chemicznego, jakim jest rodamina-B mocno zaniepokoiło władze kraju. Substancja często wykorzystywana jest jako barwnik fluorescencyjny o różowym odcieniu i ma sprawiać, że przysmak wygląda bardziej atrakcyjnie. Okazało się, że szkodliwa substancja spożywana dość często mogła mieć wpływ na wszystkie narządy ciała.

Takiej waty cukrowej ma już nie być

Czy to, że w Indach wyszło na jaw, że wata cukrowa jest tak zła, oznacza, że w Polsce sytuacja wygląda identycznie? Nie koniecznie, ale wato uważać. Wadliwe produkty dotyczyły produktów wyprodukowanych przez niezależnych sprzedawców, a nie zarejestrowane i legalne fabryki. U nas przysmak produkowany jest na bieżąco na małym stanowiskach, w Indiach to produkt paczkowany, sprzedawany przez wiele osób, które często nie posiadają do tego uprawnień.

Czy przysmak wróci do Indii? Na pewno nie w dotychczasowej formie. Warto podkreślić, że mieszkańcy kraju bardzo lubili watę. Produkt był łatwo dostępny i sprzedawany na każdym kroku. Był na tyle popularny, że regularnie jedni go także dorośli. Fanom przysmaku trudno może być, przyzwyczaić się do nowej rzeczywistości.

