Promocje w Biedronce i Lidlu na początek tygodnia. To otrzymasz gratis

Niezależnie od tego, czy planujecie duże zakupy, czy raczej doposażenie się w kilka potrzebnych rzeczy, warto wcześniej sprawdzić, które produkty otrzymamy w niższej cenie niż zwykle. Przyjrzeliśmy się promocjom organizowanym w Lidlu i Biedronce. Okazuje się, że sieci znów próbują wzajemnie konkurować. Na co można liczyć tym razem? Nie brakuje gratisów.

Masło za 2,89 zł w Lidlu. Są też gratisy

Promocja na masło w Lidlu trwa przez dwa dni – od 26 do 27 lutego. Do wtorku włącznie klienci mają szansę zakupić produkt Pilos, 83 proc. o wadze 200 g. Zwykle kosztuje on 5,99 zł, tym razem jednak 2,89 zł. Wspomniana cena obowiązuje przy zakupie trzech sztuk. Przed podejściem do kasy należy zeskanować odpowiedni kupon w aplikacji Lidl Plus.

O czym jeszcze warto pamiętać? Na pewno warto sięgnąć po gratisy. W Lidlu za darmo otrzymamy soki Solevita 100 proc. o smaku pomarańczowym. Akcja obowiązuje tylko 28 lutego. Gratis otrzymamy także musy owocowe tej samej marki – w ramach 3+1 gratis do 28 lutego, napoje energetyczne Red Bull – 2 +1 gratis oraz piwo Harnaś w puszcze – 8 +4 gratis.

Ponadto nie zabraknie darmowych przysmaków dla dzieci – wszystkie musy z kaszką z serii Kubuś Baby – 2 +1 gratis. Z kolei za 1 grosz można dostać dania Gerber w słoiczkach oraz kaszki Bobivita. W zależności od rodzaju produkty wystarczy podejść do kasy z trzema lub czterema opakowaniami. By za jedno z nich nie wydać praktycznie nic.

Masło za 2,89 zł w Biedronce. To otrzymamy za darmo

Klienci dyskontów mogą w tym tygodniu zrobić szczególnie duże zapasy masła, zwaszcza jeśli odwiedzą, oba te sklepy i skorzystają z limitów do maksimów. Tylko 28 lutego Biedronka za 2,89 zł sprzeda produkt Mleczna Dolina, również pod warunkiem zakupu trzech sztuk. Oferta skierowana jest tylko do posiadaczy karty Moja Biedronka. Hitem na liście jest też cukier różnych mark sprzedawany o 32 proc. taniej za jedyne 3,39 zł przy zakupie 5 sztuk.

Czy są gratisy? Jak zwykle pojawiło się coś za darmo. Tym razem opłaca się sięgnąć po chipsy marki Pringles w ramach 2 + 2 gratis, w ramach 2 +1 do 2 marca będą soki, napoje i smoothie marki Vital Fresh, a tylko w poniedziałek kawa Tchibo Exclusive – 1 +1 gratis. Przy zakupie 6 opakowań za darmo otrzymamy też mleko Łaciate.

Ponadto w gratisie będą kapsułki do zmywarki Finish – 1 + 1 gratis, wszystkie makarony Dobrusia – 3 + 1 gratis, musy owocowo-warzywne dla dzieci m.in. takich marek jak Kubuś Baby, Dada, Tymbark czy HIPP, kabanosy Tarczyński czy napoje energetyczne.

Warto pamiętać, że w wielu przypadkach maksimum korzyści otrzymamy, korzystając z ofert obu sieci. Wystarczy wybrać się na zakupy konkretnego dnia, użyć aplikacji i pamiętać o limitach na towary.

