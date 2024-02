Hennig-Kloska: urzędnicy skończyli pracę nad propozycjami dotyczącymi cen prądu

W czwartek odbędą się konsultacje międzyresortowe na temat cen energii w drugiej połowie roku – poinformowała w TVP Info minister klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska.

Co dalej z cenami prądu?

Dodała, że kierowany przez nią resort zakończył wewnętrzny etap prac w tym zakresie.

– Szukamy rozwiązań. Po pierwsze spadają ceny na rynku, bo spadają tzw. opłaty za emisje CO 2 od energii produkowanej na węglu, więc jest przestrzeń do dalszej obniżki cen tzw. taryf energii, będziemy o tym też jutro w ministerstwie rozmawiać, spotykamy się w gronie wszystkich ważnych ministerstw, przyjeżdża minister Domański, kluczowy z punktu widzenia budżetu – powiedziała Hennig-Kloska.

Minister poinformowała, że teraz przyszedł czas na ustalenia na poziomie rządowym. – Mamy różne rozwiązania, są i takie, by dalej mrozić ceny i stopniowo z tych mrożonych cen wychodzić tak, by było to akceptowalne dla gospodarki i obywateli. Na przykład podnosząc ceny o 15 proc. w drugiej połowie roku, co byłoby przystępne dla gospodarstw domowych – dodała.

Minister już wcześniej mówiła, że chciałaby stopniowego odchodzenia od zamrożonych cen, tak by uniknąć „efektu szokowego” w postaci gwałtownej podwyżki. Podkreśliła również, że wypracowane rozwiązanie powinno zawierać osłony dla najbiedniejszych gospodarstw domowych.

Ceny energii. Pakiet osłonowy dla najbiedniejszych

– Musi być program osłonowy dla osób najbiedniejszych. Mamy już dziś rozwiązania w systemie, dodatki energetyczne, które systemowo można trwale wdrożyć, one są dystrybuowane przez gminy, jeżeli mielibyśmy na to dodatkowe środki, można rozszerzyć katalog dopłat, możliwe są też bony. Mamy tu różne opcje – powiedziała.

Przypomnijmy, że zamrożenie cen energii elektrycznej na poziomie cen z 2022 r. zostało przedłużone do 30 czerwca 2024 r.

