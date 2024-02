Ten żel do twarzy to prawdziwy bestseller. Kopisz go w promocji w Hebe

Hebe regularnie zaskakuje promocjami. Z aktualnej gazetki wynika, że teraz zaoszczędzimy nie tylko na perfumach, czy artykułach makijażowych, ale też na wielu kosmetykach do pielęgnacji ciała. Naszą uwagę przykuł konkretny bestseller. Mowa o żelu marki Holika Holika. Sięgają po niego kobiety z różnych rejonów świata.

Ten żel do bestseller. Hebe ma go w promocji

Ze strony internetowej Hebe wynika, że żel marki Holika Holika, czyli Aloe 99% Soothing Gel Fresh kosztuje zwykle 59,99 zł. Teraz mamy okazję kupić go taniej – za 34,99 zł. To produkt aloesowy o właściwościach wielofunkcyjnych. Jego substancje sprawiają, że nawilża twarz, ale można go stosować także na inne części ciała. Jedno opakowanie zawiera 250 ml.

Aktualnie produkt dostępny zarówno w sklepach stacjonarnych, jak i online. Ze strony Hebe wynika, że żel Holika Holika pozytywnie oceniany jest przez ponad wielu internautów, a sama sieć opisuje go jako kosmetyk hipoalergiczny idealny do skóry wrażliwej, podrażnionej i problematycznej.

W promocji Hebe nie tylko kultowy żel. Na tym też zaoszczędzisz

W ofercie Hebe kosmetyki do pielęgnacji twarzy przecenione są do -50 proc. Na liście znajduje się ponad 4500 tys. takich produktów, a w tym zarówno damskie, jak i męskie. Są zarówno hity za grosze takie jak złuszczające serum do twarzy na noc Nacomi Next Lvl w cenie 13,99 zł czy nawilżający tonik Bielenda Hydra Boost za 18,49 zł, jak i droższe opcje.

Ponadto w Hebe tylko do 6 marca przeceniono wybrane zapachy. Tańsze są perfumy Karl Lagerfeld Woman – w cenie 65,99 zł, Tealogy Passion Tea za 79,99 zł, Lanvin Eclat D Arpege za 99,99 zł czy Hollister Canyon Sky za 129,99 zł. Jak zwykle nie brakuje też superokazji w cenie od 4,99 zł.

Warto pamiętać, że niebawem, bo 8 marca obchodzimy Dzień Kobiet, z tej okazji Hebe na pewno przygotuje coś specjalnego. Promocyjnych ofert można spodziewać się też m.in. w Rossmannie oraz wielu znanych drogeriach i dyskontach typu Lidl czy Biedronka. Jesteście gotowi na zakupy?

