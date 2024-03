Takiej wygranej nie było tam jeszcze nigdy. Na loterii padł rekord

By wygrać na loterii trzeba mieć wiele szczęścia. Tym zdecydowanie może się pochwalić mężczyzna, który kupił los na loterii w Szwajcarii. W minioną sobotę 2 marca dowiedział się, że jest posiadaczem 64,59 mln franków szwajcarskich, co daje około 72,5 mln euro. Kwota robi wrażenie, a co najważniejsze jest rekordowa.

Na loterii padł rekord. Takiej kwoty nie wygrał u nich nikt

Zwycięzca kupił los na loterii Swisslos. Ta szybko ogłosiła, że wygrana jest historycznym wynikiem i firma jeszcze nigdy w życiu nie wypłaciła nikomu aż tak dużej sumy. Warto dodać, że Swiss Lotto istnieje od ponad 50 lat, więc wynik naprawdę robi wrażenie. Mężczyzna, który wygrał pochodzi z regionu Ticino, jednak media nie podają szczegółowych informacji na jego temat.

Zwycięskimi liczbami okazały się: 5, 14, 33, 35, 36 i 41. Ponadto była też tzw. szczęśliwa cyfra, czyli 4. Poprzedni rekord wynosił 48,6 mln franków szwajcarskich, czyli ponad 50 mln euro, a wygrana padła rok temu. Biorąc pod uwagę, to, w jakim kierunku podąża szczęśliwa passa, aż strach pomyśleć, jaka będzie kolejna najwyższa kwota.

Po nagrodę trzeba się zgłosić w wyznaczonym czasie

Samo sprawdzenie szczęśliwego kuponu nie wystarczy. Podczas każdej wygranej należy zgłosić się po odbiór pieniędzy. Tym razem mężczyzna ma sześć miesięcy od ogłoszenia wyniku. Trzeba pojawić się osobiście w siedzibie Swissloss i przedstawić swój los. Gdyby zwycięzca nie przyszedł, suma przepadłaby na dobre.

Przedstawiciele loterii przewidują, że po tym jak padła historyczna wygrana, pozostali mieszkańcy Szwajcarii mogą być jeszcze bardziej zmotywowani do brania udziału w losowaniach. Te odbywają się dwa razy w tygodniu – w środy i soboty. By mieć szansę na nagrodę, wystarczy wypełnić kupon sześcioma liczbami z puli do 1 do 42 i wytypować jedną szczęśliwą cyfrę. Jak zwykle dostępna jest też opcja: „Chybił trafił”.

Nie należy zapominać, że w loteriach wygrywają także Polacy. Co najważniejsze każdy z nas może korzystać z takich losowań nie w rodzimym kraju. Ostatnim rekordem u nas była m.in. wygrana w Eurojackpot w 2021 roku – wynosiła 193 mln złotych.

