Z paragonem Biedronki masz szansę na 1000 zł. Promocja wielkanocna ruszyła 4 marca

Akcja ze szczęśliwymi paragonami Biedronki spotkała się z dużą przychylnością klientów. Chyba nie ma osoby, która nie marzyła, by o wygranej. Do 29 lutego w dyskoncie można było dostać 800 zł. Tuż przed świętami sieć zwiększa stawkę i tym razem proponuje o 200 zł więcej. Przypominamy warunki programu.

„Szczęśliwe paragony” znów w Biedronce. Akcja ruszyła 4 marca

Nowa akcja „Szczęśliwe paragony” trwa od 4 do 30 marca. Biedronka kieruje ją do swoich najlepszych klientów, którzy tuż przed Wielkanocą otrzymają na swoje karty lojalnościowe 1000 zł. Specjalne e-vouchery można wylosować co pół godziny. Sieć przypomina, że to bardzo proste. Wystarczy kupić dowolne produkty, korzystając z aplikacji lub karty Moja Biedronka. Trzeba też pamiętać, by spełnić inne podstawowe kryteria.

Wspomniany zastrzyk gotówki może bardzo pomóc. Na wykorzystanie 1000 zł klienci mają rok, jednak pieniądze mogą wydać tylko w sklepach Biedronka. Zakupy da się robić tak długo, aż kwota zostanie wyczerpana, wystarczy jednorazowo nabić na paragon 1 zł, by można było użyć karty sieci.

Wybrani klienci dostaną po 1000 zł od Biedronki

Biedronka przedstawiła jasne zasady akcji ze szczęśliwymi paragonami na Wielkanoc. W momencie, gdy jedni już mogą się ciszyć niedawno wręczonymi nagrodami, kolejni już mogą zacierać ręce na bonusowe 1000 zł. By mieć szansę nie trzeba nigdzie rejestrować paragonu. Wystarczy, że klient robił zakupy w sklepie między 1 a 29 lutego, a może zwyciężyć.

Co jeszcze się liczy? Biedronka podkreśla, że nagradza najlepszych. Chodzi o to, że klienci losowani są na podstawie głównego kryterium, jakim jest największa ilość dni, w których zrobiliśmy zakupy we wskazanym czasie. Jest też kryterium pomocnicze, które uwzględnia się w przypadku gdy więcej, niż 1 klient spełnił kryterium główne. Wtedy liczy się najwyższa wartość tych zakupów. W sumę wspomnianej wartości nie wliczają się niektóre produkty mowa m.in. o papierosach i alkoholu.

Biedronka przyznaje nagrody codziennie co pół godziny między 6 a 22. Każdy, kto wygra, zostanie poinformowany o tym SMS-em na numer przypisany do karty Moja Biedronka. Lista zwycięzców publikowana jest też na stronie sieci.

