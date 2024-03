Za darmo w Lidlu i Biedronce na nowy tydzień. Można zrobić zapasy na święta

Produkty gratis i wysokie zniżki – to oferuje wiele sieci handlowych. Dziś po raz kolejny koncentrujemy się na tych najpopularniejszych, które od lat prowadzą ze sobą zaciętą walkę. Zarówno Lidl, jak i Biedronka rozdają coś za darmo. Hitów jest co niemiara.

Biedronka rozdaje za darmo, ale nie tylko

W Biedronce do 9 marca mamy okazję nabyć wędliny marki Kraina Wędlin. Trzecie opakowanie otrzymamy gratis pod warunkiem zakupu trzech sztuk. Wszystko to wyłącznie dla posiadaczy karty Moja Biedronka bądź aplikacji. Wybór jest duży i dotyczy opakowań o wadze 250 g. Można mieszać dowolnie m.in. takie rodzaje jak: schab wędzony na wiśniowo, polędwica drobiowa czy kiełbasa parzona krakowska.

Do 9 marca w ramach 2+ 1 gratis dostaniemy też wszystkie konserwy rybne i mięsne od Marinero i makarony Szlacheckie – 3 +1 gratis oraz wszystkie perfumy i koncentraty do płukania tkanin marki Eden w ramach 2 + 1 gratis. Z kolei tylko do 6 marca wszystkie słodycze Kinder oraz bakalie Baka'or w ramach 2+1 gratis. Ta sama promocja dotyczy nowości, jaką są artykuły spożywcze marki Bakella.

Poza wspomnianymi gratisami w Biedronce zaoszczędzimy na wielu innych produktach, a rabaty sięgają często ponad 50 proc. W tym tygodniu zniżka dotyczy m.in. masła, oleju, jabłek czy pomidorów śliwkowych.

Promocje Lidla na najbliższe dni

Jeśli mowa o Lidlu tutaj oferta również prezentuje się atrakcyjnie. Gratis tylko 5 marca można otrzymać jedną butelkę oleju Vita Dor pod warunkiem zakupy dwóch sztuk. Z kolei w środę 6 marca taki sam rabat dotyczy pralin Raffaello. Wcześniej trzeba aktywować kupony w aplikacji Lidl Plus. Sieć nie przestaje na tym. W tym tygodniu do środy można korzystać również darmowego piwa Harnaś w puszce – w ramach 8 + 4 gratis, oraz wszystkie kasze marki Kuchnia Lidla.pl w ramach 3 + 1 gratis. Ponadto w ramach 5+1 gratis otrzymamy wodę Cisowiankę 1,5 l.

Jeśli chodzi o największe hity, które nie są darmowe, ale dostępne z rabatem co najmniej o -42 proc., to mowa m.in. cytrynach, borówkach amerykańskich czy pomelo. Tańsza są też cukinia, brokuły, ćwiartki z kurczaka, ser Carski Pilos czy wszystkie praliny. Aktualnie w Lidlu znajdziemy też specjalne przysmaki Deluxe pochodzące z różnych rejonów Europy w tym salami prosto Francji czy sery z Włoch.

