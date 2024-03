Kupili domy za 1 euro. Zdradzili, dlaczego mimo remontu i tak się opłacało

Najlepszymi informatorami w sprawie domów sprzedawanych za 1 euro są przede wszystkim ci, którzy sami je nabyli. W ostatnich latach kilka osób podzieliło się z zagranicznymi portalami swoimi historiami związanymi z tego rodzaju inwestycją. Już na wstępnie warto podkreślić, że tak tanie oferty są jak najbardziej realne i legalne. Można się na nie natknąć m.in. we Włoszech czy Chorwacji.

Domy za 1 euro. Tyle kosztują naprawdę

Zakup nieruchomości w gorącym miejscu za granicą Polski brzmi jak marzenie. Czy warto wydawać 1 euro na dom do remontu? Osoby, które skusiły się na ten niewielki wydatek, zawsze mówią o ukrytych kosztach, które na pierwszy rzut oka mogą się wydawać małoważne. Tak naprawdę odgrywają jednak kluczową rolę. Warto wiedzieć, że jeśli chcemy mieć pożytek z nowo nabytego domu, musimy dysponować nieco większą ilością gotówki.

Do ceny 1 euro trzeba doliczyć koszty notarialne oraz remont. Mediom znana jest m.in. historia małżeństwa z USA, które kupiło trzy domu na Sycylii. Opłaty notarialne wynosiły wtedy 3300 euro za każdy dom. Naprawa wyniosła z kolei 35 tys. dolarów. Właścicielka nieruchomości stała się też niegdyś Meredith Tabbone z Chicago, a ta na remonty dwóch domów wydała 425 000 euro.

Warto dodać, że osoba, która bierze w posiadanie taką nieruchomość, jest prawnie zobowiązana do jej wyremontowania. Po podpisaniu kontraktu ma przeważnie 6 miesięcy na przedstawienie planu takich działań, a prace trzeba wykonań w ciągu czterech lat.

Dom za 1 euro może być opłacalny

To czy warto wydawać tyle, ile wspomniane osoby może być kwestią sporną. Duże znaczenie ma to, z jakiego kraju pochodzimy i w jakiej walucie zarabiamy. Małgorzata Ciuszka, czyli autorka e-booka o domach za 1 euro we Włoszech sugeruje Polakom rozejrzenie się za nieco droższymi domami, których remont nie będzie kosztował aż tyle, a nieruchomości na starcie będą w lepszym stanie niż te za 1 euro.

Wspomniani Amerykanie pomimo licznych wydatków podkreślali jednak, że i tak nie żałują swoich decyzji. Okazuje się małżeństwo za taki dom w USA, zapłaciłoby o wiele więcej – mowa tu o kosztach typu 330 tys. dolarów. Podobnego zdania była Meredith.

Warto pamiętać, że przed każdym zakupem liczy się przemyślana decyzja. W niektórych przypadkach bardziej opłacalne może być kupno domu poza promocyjnym programem.

Czytaj też:

Dom w cenie mieszkania – czy to realne w 2024 roku?Czytaj też:

Przy jednej z piękniejszych plaż ma powstać hotel i apartamentowiec. Mieszkańcy protestują