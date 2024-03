Takie prezenty chcą Polki na Dzień Kobiet. Znamy wyniki specjalnych badań

Dzień Kobiet już w piątek 8 marca. Jeśli wciąż zastanawiacie się, czy z tej okazji podarować upominek bliskiej osobie, te wyniki badań mogą rozwiać wszelkie wątpliwości. Empik sprawdzał preferencje Polek między 26 a 28 lutego 2024 roku. Badania przeprowadzano metodą CAWI na grupie 3656 klientek sieci.

Polki świętują Dzień Kobiet. Wyniki badań

We wspomnianym badaniu zwrócono uwagę głównie na to, czy Polki zamierzają świętować i obchodzić Dzień Kobiet. Pytano również o to, czy i jakie prezenty sprawiają im najwięcej przyjemności. Okazuje się, że aż 80 proc. badanych deklarowało, że świętuje, a aż 90 proc. liczy na jakiś upominek.

Ciekawym wynikiem badania było to, że wiele Polek myśli o tym, by 8 marca obdarować również samą siebie. Osoby, które planują zrobić niespodziankę komuś bliskiemu jak mama, siostra, dziewczyna czy żona, powinny zastanowić się nad indywidualnymi upodobaniami danych osób. Empik obnażył, co najchętniej chciałyby dostać Polki, a co uznają za upominki nietrafione.

Tak Polki chcą świętować Dzień Kobiet

Przez prawie 50 proc. badanych Polek Dzień Kobiet jest idealnym świętem do celebrowania kobiecości, a dla 34 proc. jest to wyraz okazywania solidarności z kobietami. Blisko 60 proc. badanych otrzymuje 8 marca życzenia i prezenty. Najczęściej obdarowywane są nimi przez partnerów i mężów.

Na liście najbardziej oczekiwanych prezentów – 44 proc. i 40 proc. znalazły się kolejno kwiaty i książki. Dla 24.proc badanych liczą się bilety na wydarzenia typu kino, teatr czy koncerty, a dla 18 proc. wizyta w SPA. Kolacją w restauracji zainteresowanie wyraziło 16 proc., a 15 proc. zadowoliłoby się kartą podarunkową do sklepu. Na podobnym poziomie 13 i 14 proc. znalazły się biżuteria i perfumy.

Jeśli mowa o upominkach, którymi Polki chcą obdarowywać siebie same, są to wolny czas na przyjemności – 60 proc., kwiaty 32 proc. oraz kosmetyki i perfumy – 27 proc. – te zdecydowanie wolimy kupować samodzielnie niż dostawać. Co ciekawe, jak zdradzają badania Empiku, co dziesiąta Polka patrzy na Dzień Kobiet jako dobry moment do zatroszczenia się o swoje zdrowie i planuje wykonanie badań profilaktycznych. Istotne jest również pielęgnowanie więzi z innymi bliskimi kobietami. 35 proc. respondentek planuje 8 marca spędzić czas w damskim gronie – spotkać się z mamą, siostrą czy przyjaciółką. Co więcej, blisko 20 proc. zamierza uczcić ten dzień, obdarowując upominkiem inną kobietę.

