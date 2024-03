Lidlomix obchodzi 10. urodziny. Można go kupić 700 zł taniej

Z okazji wyjątkowego święta niemiecki dyskont przygotował specjalną akcję i sprzedaje znanego robota kuchennego taniej o 700 zł. Lidlomix może być świetnym prezentem świątecznym dla kogoś bliskiego lub dla nas samych. Dzięki nowoczesnemu robotowi przygotowywanie ciast czy potraw wielkanocnych może być o wiele wygodniejsze.

Lidlomix obchodzi 10. urodziny. Teraz kupisz go taniej

Od 11 do 16 marca robot Monsieur Cuisine Smart kosztuje w Lidlu 1799 zł, podczas gdy zwykle cena wynosi 2499 zł. Sieć podkreśla, że jest to najniższa cena sprzed 30 dni przed obniżką. Każdy, kto chce skorzystać z promocji, musi być posiadaczem aplikacji Lidl Plus i aktywować w niej specjalny kupon. Dopiero po zeskanowaniu go przy kasie, cena będzie niższa.

Wspomniany sprzęt dostępny jest w stacjonarnych sklepach Lidl oraz online. Bardzo często i uchodzi za konkurenta kultowego Thermomixa. Dyskont stworzył własny odpowiednik w o wiele niższej cenie i jest nim Termorobot MC Smart z Wifi o mocy 1200 W. Potocznie produkt Monsieur Cuisine Smart wszyscy nazywają Lidlomixem.

Lidlomix przyda się na Wielkanoc? To zapewnia Lidl

Lidl zachęca do zakupu robota kuchennego nie tylko ceną niższą o 700 zł. Sieć podkreśla wielofunkcyjność urządzenia i zapewnia, że to sprawdzi się podczas wykonywania świątecznych dań. Dzięki Lidlomixowi powstać ma m.in. babka wielkanocna, mazurek, żurek czy faszerowane jajka.

Warto dodać, że urządzenie posiada aż 15 automatycznych programów, wśród nich m.in.: ugniatanie, krojenie warzyw, fermentowanie, gotowanie na parze czy miksowanie. Ponadto wewnątrz znajdziemy wgranych ponad 600 darmowych przepisów. Do klasycznego zestawu można dobrać nasadkę do robota kuchennego (149 zł/zestaw) z tarczą do krojenia, która idealnie sprawdzi się do sera, warzyw czy owoców.

Jeśli szukacie promocji wielkanocnych, warto pamiętać, że wiele sklepów właśnie teraz prezentuje swoje specjalne oferty. Warte uwagi mogą być m.in. niedrogie ozdoby świąteczne sprzedawane w Empiku. Sam Lidl poza robotem kuchennym przecenił wiele innych sprzętów. Tańsze są m.in. czajnik cyfrowy czy gofrownica.

