Tego zawodu sztuczna inteligencja ci nie odbierze. Powstała lista bezpiecznych prac

Lista bezpiecznych zawodów może interesować sporą grupę osób. Będzie istotna m.in. dla tych, którzy dopiero wchodzą na rynek pracy lub zastanawiają się nad tym, czy warto podejmować naukę w konkretnym kierunku. Okazuje się, że niektóre zajęcia będą wyjątkowo ważne, a co najciekawsze, roboty będą miały problem, by wygryźć nas ze stanowisk.

Sztuczna inteligencja zabiera nam pracę

To, że sztuczna inteligencja ma coraz większe znaczenie na rynku pracy, wynika m.in. z szacunków Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Rozwój AI jest coraz większy, a korzystanie z niej staje się coraz popularniejsze. Niesie to za sobą masę konsekwencji i obaw. Można się zastanawiać: „Czy ludzka praca będzie w takim razie jeszcze potrzebna?”.

Ze wspomnianych badań wynika, że roboty mogą zmniejszyć liczbę miejsc pracy nawet o 40 proc. Najbardziej mają ucierpieć pracownicy umysłowi – naukowcy z Oxfordu przewidują, że poważne zmiany zauważymy do 2061 r. Mimo wszystko są tzw. bezpieczne zawody, które nie przetrwają bez ingerencji człowieka. To w ich uczenie się warto dziś inwestować najbardziej.

Tu roboty mało wskórają. To lista bezpiecznych zawodów

Listę bezpiecznych zawodów opracowała Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, czyli PARP. Całkiem niedawno przedstawiono raport o nazwie „Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań. Listopad 2023”. Wynika z niego, że 10 konkretnych grup zawodowych może czuć się bezpiecznie wśród robotów. Są wśród nich lekarze, architekci, prawnicy, artyści oraz fryzjerzy.

Ponadto bezpiecznie mogą czuć się m.in. osoby zajmujące się opieką nad osobami starszymi czy psycholodzy i terapeuci. W branży usług na razie nie ucierpią też np. hydraulicy czy elektrycy, bo automatyzacja ich pracy jest bardzo kosztowna. Bezpieczny zawód to także kucharz i wszelkie zajęcia kreatywne. Takie osoby często wykonują pracę, która polega na dostosowywaniu się do niestandardowych sytuacji, a właśnie to sprawia, że te zawody pozostają trudne do zastąpienia przez maszyny. W wielu pracach cenna jest też wartość płynącą z interakcji międzyludzkich oraz empatia, której maszyny dać nie mogą.

