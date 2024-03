Tanie banany i masło w Lidlu. Takie promocje tuż przed weekendem

Lidl od wczoraj wystartował z nowymi promocjami. Z najnowszej gazetki promocyjnej dowiadujemy się, że przecenił lubiane i podstawowe artykuły spożywcze. Za które zapłacimy najmniej? Sprawdziliśmy listę hitów.

Tanie banany w Lidlu. Zapłacimy aż o 57 proc. mniej

Tanie banany w Lidlu kupimy tylko do soboty 16 marca lub do wyczerpania zapasów. Z aplikacją sieci i aktywnym kuponem zapłacimy 2,99 zł za kg, a wcześniej było to aż 6,99 zł. Zniżka wynosi 57 proc. Trzeba uważać, by się nie pomylić, bowiem osobny rabat skierowany jest do osób bez aplikacji, te za banany zapłacą 3,49 zł.

Sieć wprowadziła limit 2 kg na jeden kupon. Każdy kolejny kilogram sprzedawany będzie już w regularnej cenie. Podobnymi zniżkami od – 50 do -20 proc. objęto też inne owoce oraz warzywa. Najwięcej zaoszczędzimy na zakupie borówek amerykańskich – tylko 3,99 zł za kg, winogron czerwonych bezpestkowych – 11,99 zł za kg czy ogórkach zielonych długich – z kuponem tylko 5,99 zł za kg.

Nie tylko banany. Do soboty tanie masło w Lidlu

Tanie masło w Lidlu to kolejny produkt, po który warto sięgnąć tuż przed weekendem. Nie wiecie, co zrobić ze zbyt dużym zapasem? Zawsze można zamrozić i zostawić, chociażby do ciast na święta. Do 16 marca przeceniono produkt Masło z Polskiej Mleczarni 82 proc. 200 g. Istnieje też limit 3 opakowań na jeden kupon. Teraz za jedną kostkę zapłacimy 3,69 zł, zamiast 7,49 zł.

Aktualnie na kuponach promocyjnych Lidla zaoszczędzimy nie tylko na maśle oraz owocach i warzywach. Nie należy zapominać też o gratisach czy artykułach rozdawanych za grosz. Teraz taka oferta dotyczy wszystkich wędlin w plastrach marki Pikok, 250 gram. Otrzymamy je w ramach 2 + 1 za grosz. Ponadto tańsze są wszystkie słodycze związane z tematyką wielkanocną – za każdy drugi tańszy zapłacimy o 60 proc. mniej. Tego typu zniżek jest wiele więcej.

Klienci robiący zakupy na miejscu mogą korzystać nie tylko z takich atrakcji, jakimi są niskie ceny. Aktualnie w Lidlu trwa m.in. loteria, w ramach której można oceniać sklepy i mieć szansę na wygranie voucherów. Dzięki innej promocji rozdawane są bony o wartości 500 zł.

