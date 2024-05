Powoli zaczyna się sezon na polskie truskawki. Inspektorzy ostrzegają przed metodami oszustów

Jak można dać się oszukać podczas zakupu truskawek? Okazuje się, że osoby sprzedające słynne owoce nie zawsze zachowują się uczciwie. Przed niecnymi praktykami, których świadkami możemy być w Polsce, ostrzega m.in. Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych. Komunikat pojawił się w mediach społecznościowych.

Uwaga na „oszustwa truskawkowe”. Inspektorzy ostrzegają

„Majówka za nami. Miejski krajobraz zmienia się wraz z wiosną – pojawia się w coraz więcej straganów z truskawkami. Informacje udostępnione klientom przez sprzedawców często wprowadzają w błąd” – napisał na facebookowej stronie Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych. Tym samym zachęcił wszystkich konsumentów do przeczytania informacji przygotowanej przez Inspekcję Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczychw Opolu. Dzięki tym wskazówkom mamy nie dać się nabrać podczas zakupów. Sprawdziliśmy, o czym warto pamiętać.

Okazuje się, że nie wszystkie truskawki sprzedawane jako polskie rzeczywiście takie są. Oszuści wykorzystują trzy patenty – wskazują kraj pochodzenia owoców niezgodny ze stanem faktycznym, umieszczają mało czytelne informacje o pochodzeniu truskawek – w tym bezpodstawnie eksponują hasła o pochodzeniu z Polski – oraz zupełnie nie umieszczają informacji o pochodzeniu truskawek. Za każdym razem powinniśmy pamiętać, by dobrze sprawdzić oznaczenia i zwracać uwagę na podejrzane etykiety lub ich ukrywanie.

Kupujesz truskawki? To masz prawo wiedzieć

Nie wszyscy konsumenci mają tego świadomość, ale podczas zakupu truskawek mamy prawo wymagać od handlarza, by ten pisemnie poinformował nas o kraju pochodzenia owoców. „Rzetelnie oznakowane owoce zaspokajają potrzeby informacyjne konsumentów i stanowią podstawę świadomego wyboru. Na nieuczciwych sprzedawców organy IJHARS nakładają kary pieniężne” — czytamy w komunikacie inspektorów. Musimy oczywiści uzyskać prawdziwą informację.

Ważne jest, by nauczyć się rozróżniać polskie owoce od zagranicznych, bowiem to może bardzo ułatwić zakupy. Polskie truskawki mają zazwyczaj dość jasny kolor, przylegającą szypułkę i mniejsze rozmiary niż ich zagraniczni konkurenci. Informacje na temat tego, co należy wiedzieć o normach dot. świeżych owoców, znajdziemy też w najnowszym komunikacie udostępnionym na facebookowej stronie „Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Art. Rolno-Spożywczych w Gdańsku”. Mowa tam m.in. o wymaganiach minimalnych, klasyfikacji, przepisów dotyczących wielkości czy, przepisach dot. prezentacji owoców oraz tolerancji jakości.

