Dofinansowanie do okularów w pracy. Ile wynosi i jak je uzyskać?

Dofinansowanie do okularów to dość duży profit dla pracowników zatrudnionych na umowę o pracę. Jeśli wykonują oni pracę biurową i przynajmniej 4 godziny dziennie spędzają przed ekranem monitora, mogą ubiegać się o dofinansowanie do zakupy okularów. Muszą jednak wcześniej spełnić pewne warunki.

Co to jest dofinansowanie do okularów?

Dofinansowanie do okularów to częściowa refundacja kosztu zakupu okularów. Jeśli pracownik jest zatrudniony w ramach umowy o pracę, pracodawca nie może odmówić przynajmniej częściowego pokrycia kosztu zakupu okularów. Może jednak określić wysokość dofinansowania, a także częstotliwość, z jaką pracownicy mogą z niego korzystać.

Komu przysługuje dofinansowanie do okularów?

Dofinansowanie do okularów przysługuje wszystkim pracownikom zatrudnionym na umowę o pracę. Można z niego skorzystać, jeśli w czasie badań profilaktycznych lekarz okulista stwierdza obecność wady wzroku i konieczność noszenia okularów. Aby pracownik mógł ubiegać się o częściową refundację do zakupu okularów, powinien otrzymać odpowiednie zaświadczenie od lekarza.

Jakie warunki trzeba spełnić, by otrzymać dofinansowanie do zakupu okularów?

Aby otrzymać dofinansowanie do zakupu okularów, należy:

być zatrudnionym na umowę o pracę

posiadać zaświadczenie od lekarza o konieczności zakupu okularów

przynajmniej 4 godziny dziennie pracować przed ekranem komputera

Ile wynosi kwota dofinansowania do zakupu okularów?

Kwoty dofinansowania w żaden sposób nie reguluje Kodeks Pracy. To oznacza, że zakład pracy może podjąć decyzję w jakim wymiarze dofinansowuje zakup okularów. Niektóre firmy oddają pracownikom 100 procent poniesionych kosztów, inne np. 75 procent. Warto przeczytać wewnętrzny regulamin w firmie i dowiedzieć się, jaką kwotę odda nam firma. Pracownik może oczywiście kupić droższe okulary w ładniejszych oprawkach i dopłacić różnicę.

Jak często można skorzystać z dofinansowania do zakupu okularów?

Częstotliwość korzystania przez pracownika z dofinansowania do zakupu okularów także określa zakład pracy w swoim wewnętrznym regulaminie. Większość firm umożliwia skorzystanie z refundacji co dwa lub trzy lata. Te informacje także powinniśmy uzyskać z kadr.

Czytaj też:

Polacy przekonują się do PPK? Zaskakujące dane GUSCzytaj też:

Tylko co drugi Polak pracuje na prywatnym komputerze