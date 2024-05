Czarny Lidlomix z limitowanej serii to hit. Lidl sprzedaje go teraz o 500 zł taniej

Robicie zakupy w Lidlu? Jeśli tak, przed pójściem do sklepu warto zapoznać się z najnowszymi promocjami. Sprawdziliśmy, co jest hitem od poniedziałku 13 maja i okazuję, że tym razem jest szczególnie wyjątkowo. „Tydzień pełen okazji XXL ponownie w Lidl Polska” – takim hasłem dzieli się z klientami sieć. Akcja „Tydzień XXL” to nie wszystko. Lidl w swoim aktualnym katalogu pokazał też m.in. kultowego robota kuchennego w nietypowej wersji i niższej cenie.

Promocja na ten Lidlomix to hit

W Lidlu skorzystamy teraz z wielu rodzajów promocji. Jedna z nich dotyczy głównie artykułów spożywczych, inna przemysłowych. Z katalogu ważnego od 13 maja wynika, że teraz w sklepach stacjonarnych oraz online znajdziemy limitowaną wersję kultowego robota kuchennego MC Smart w wyjątkowym czarnym wydaniu. Kosztuje o 500 zł mniej niż zwykle, co oznacza, że otrzymamy go za 1999 zł.

Lidlomix to urządzenie bardzo nowoczesne, które pomaga w codziennym przyrządzaniu dań. To maszyna z WI-Fi o mocy 1200 W. W zestawie znajdują się m.in.8-calowy wyświetlacz z szybkim czasem reakcji czy wielofunkcyjne części umożliwiające m.in. ważenie, gotowanie, ugniatanie, miksowanie i przypiekanie. Zamawiając produkt przez internet, skorzystamy z darmowej dostawy, ponadto możemy liczyć na 3 lata gwarancji.

Lidlomix to nie wszystko. Oto promocje XXL w Lidlu

Tydzień XXL w Lidlu to wyjątkowy czas dla wszystkich klientów. Teraz mogą korzystać ze szczególnie dużej ilości zniżek. Dotyczą one ponad 450 artykułów w powiększonych, rodzinnych opakowaniach. Dodatkowy rabat czeka na osoby korzystające z Karty Dużej Rodziny. Uprawnia ona do bonusowego 10-procentowego rabatu na ponad 200 artykułów z oferty. Wszystko to do soboty 25 maja.

Aktualna akcja promocyjna Lidla jest ruchem wystosowanym specjalnie w kierunku rodzin. Sieć zapewnia, że w majowej odsłonie oferty pojawiają się produkty takie jak: pieczywo, wędliny, nabiał, przekąski słone, słodycze, orzechy, kawa i herbata, pieluchy, środki czystości, kosmetyki, papier, ręcznik toaletowy, artykuły do prania, a także do zmywarki i wiele innych.

