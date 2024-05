Szparagi w maju królują, a ich ceny bywają zawrotne. Na promocji w Carrefour zapłacicie tylko 7,99 zł

Sezon na szparagi trwa w najlepsze. Popularne warzywo jest już dostępne m.in. na straganach i bazarach. Niestety ceny często są wysokie, a pierwsze partie w tym roku kosztowały nawet 40 zł za kg. Za 500 gramów dobrej jakości płaci się około 20 zł. Okazuje się, że zaoszczędzimy, robiąc zakupy w znanych marketach. Ciekawą promocję ma teraz m.in. Kaufland, ale jeszcze mniej niż tam zapłacimy w Carrefourze. Pęczek zielonych szparagów we francuskiej sieci kosztuje teraz 7,99 zł.

Promocja na szparagi. Tyle zapłacisz w Carrefour

Promocja na szparagi w Carrefour trwa od poniedziałku 13 maja do soboty 18 maja. Klienci prawie cały tydzień mają na to, by zaoszczędzić na zdrowych i popularnych warzywach. To świetna okazja, bowiem są aż o 57 proc. tańsze niż zwykle. 7,99 zł zapłacimy za pęczek o wadze 500 g. Trzeba jednak być posiadaczem aplikacji sklepu lub skorzystać z Karty Seniora.

Przed obniżką klienci płacili za szparagi w Carrefour 18,99 zł. Dziś wiadomo, że zaoszczędzą nawet klienci, którzy nie są członkami klubu lojalnościowego sieci – wtedy zapłacimy 8,99 zł za 500 g. Sieć zapewnia, że mowa o produkcie polskim.

Tanie szparagi. Dlaczego warto skorzystać z promocji?

Szparagi dostępne są w sezonie w różnych rodzajach – poza zielonymi wyróżniamy m.in. białe. To jednak pierwszy ze wspomnianych gatunków jest najbardziej popularny. Wysoka cena warzywa bierze się zwykle z tego, że jest ono dostępne bardzo krótko. Z kolei sama ich uprawa jest skomplikowana i czasochłonna. Zanim dojdzie do pierwszych zbiorów pęczków, roślina rośnie pod ziemią od 3 do 4 lat.

Warto pamiętać, że w sezonie, czyli w maju i czerwcu szparagi i tak są o wiele tańsze niż poza tymi miesiącami. Zimą warzywo nie dość, że wcale może nie być dostępne, to ponadto będzie kosztować więcej niż teraz. Szparagi są cenione przez klientów z wielu powodów. Posiadają m.in. cenne właściwości odżywcze i nadają się do stworzenia wielu ciekawych dań np. z makaronami, ziemniakami czy ryżem. Zamierzacie skorzystać z taniej oferty?

