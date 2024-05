Gdzie teraz na zakupy, skoro spłonęły hale na Marywilskiej? W Warszawie jest kilka małych alternatyw

Do tragicznej sytuacji doszło 12 maja w niedzielę. Nagle wszyscy mieszkańcy Warszawy zaczęli otrzymywać alerty o tym, że na Marywilskiej 44 wybuchł pożar. Początkowo chyba nikt nie zdawał sobie sprawy, że skutki wszystkiego będą tak tragiczne. Dziś już wiadomo, że przedsiębiorcy potracili dorobki swojego życia.

Osoby, które regularnie robiły zakupy na spalonej dziś hali targowej, mogą się zastanawiać, gdzie udać się teraz. Okazuje się, że w Warszawie jest kilka alternatyw, choć oczywiście żadna nie zastąpi ogromnej miejscówki z pogranicza Targówka i Białołęki. Sporządziliśmy specjalną listę popularnych targowisk i bazarów w Warszawie.

Gdzie zrobić zakupy, gdy nie ma hali na Marywilskiej?

Zanim hale targowe na Marywilskiej 44 zostaną odbudowane i sytuacja będzie stabilne minie sporo czasu. Do to momentu warto wiedzieć, gdzie można się udać na zakupy w ramach alternatywy.

Bazar Bródno

W okolicy wspomnianych dzielnic znajdziemy dużo mniejsze targowisko przy ul. Kondratowicza 4. Otwarte jest od poniedziałku do soboty do godziny 18. Na co dzień klienci znajdują tam przede wszystkim świeże warzywa i owoce. W okolicy nie brakuje też punktów usługowych jak, chociażby szewc. Nie jest to miejsce tak rozchwytywane i doceniane jak ogromny kompleks na Marywilskiej, jednak pozwala zaspokoić podstawowe potrzeby zakupowe.

Hale Mirowskie

Miejsce znajduje się na warszawskim Mirowie na placu Mirowskim 1 oraz przy placu Żelaznej Bramy 1. To dwie bliźniacze duże hale targowe, na których można znaleźć produkty z różnych kategorii. Choć dla mieszkańców Targówka i Białołęki będzie nieco daleko, to w niektórych przypadkach wypad do centrum może się okazać konieczny.

Bazar Różyckiego

Uznawany jest za jeden z najbardziej popularnych w Warszawie i znajduje się na warszawskiej Pradze Północ przy ul. Targowej 54. Na miejscu można kupić wszystko, co niezbędne począwszy od nabiału, drobiu czy rybach skończywszy nas ubraniach, wyrobach rzemieślniczych, kwiatach czy książkach.

Bazar na Kole

Tu z kolei mowa o kultowym miejscu na warszawskiej Woli. Miejsce bardziej określane jest mianem tzw. pchlego targu, ale znajdziemy tam nie tylko antyki czy zabytkowe drobiazgi. Mnóstwo jest straganów z warzywami, owocami, a także ubrań i wyposażenia domowego. Wszystko to przy ul. Obozowej 99.

Zieleniak

To będzie już ostatnia z najlepszych propozycji. Kultowy Zieleniak znajduje się na Ochocie przy ul. Grójeckiej 95. Znajduje się w okolicy Hali Banacha i cieszy się wieloletnią tradycją. Targowisko jest bardzo dobrze wyposażone. Znajdziemy tam m.in. owoce i warzywa prosto od rolników, ale też mięso, pieczywo czy chemię gospodarczą.

Innymi propozycjami w Warszawie mogą być jeszcze ursynowski Bazar na Dołku, ekologiczny, BioBazar, Wolumen czy Hala Kopińska. Jeśli mowa o centrach handlowych podobnych do Marywilskiej, tutaj wymieniane jest często m.in. Centrum Handlowe Ptak pod Łodzią czy hala chińsko-wietnamsko-turecka w Wólce Kosowskiej.

Czytaj też:

Pożar hali przy Marywilskiej. Większość kupców nie była od tego ubezpieczonaCzytaj też:

Tragiczny pożar na Marywilskiej. Te zdjęcia wyrażają więcej niż tysiąc słów