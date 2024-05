Typowy dłużnik: 50-letni mężczyzna ze Śląska. Jest winny 20 tys. zł

Blisko 1,5 mln Polaków ma niezapłacone długi na łączną kwotę 31,6 mld zł. Średnia wartość zaległego zobowiązania wynosi 20 022,78 zł, czyli w ciągu roku wzrosła o blisko 960 zł.

Rejestr długów. Rosną nasze długi

Z danych zebranych przez ERIF Biuro Informacji Gospodarczej, na koniec 2023 roku wartość niezapłaconych zobowiązań wynosiła 31,6 mld zł. Rok temu długi były niższe i wynosiły 28,6 mld zł.

„W perspektywie ostatnich 12 miesięcy zadłużenie przypadające na jedną osobę wzrosło o blisko 960 zł, obecnie plasuje się na poziomie 20 022,78 zł” – napisano.

Najwięcej nieuregulowanych zobowiązań mają mieszkańcy Śląska, Mazowsza i Dolnego Śląska. Te trzy województwa odpowiadają za 35 proc. negatywnych wpisów w bazie ERIF BIG – i nie po raz pierwszy otwierają one zestawienie. Za najmniejszą liczbę negatywnych wpisów w ERIF BIG odpowiada województwo opolskie, w którym jest ok. 30,5 tys. opóźnionych w spłacie zobowiązań.

Mężczyźni częściej mają długi niż kobiety

Część długów nie jest regulowana w terminie. Najczęściej o swoje pieniądze muszą się upominać operatorzy multimediów, m.in. operatorzy sieci komórkowych, dostawcy internetu czy telewizji kablowej. Negatywnych wpisów na ich rzecz jest w bazie 858 tys., co stanowi prawie 1/3 wszystkich wpisów.

760,6 tys. negatywnych wpisów w bazie ERIF dotyczy zadłużenia z tytułu nieuregulowanych rat pożyczkowych. Kwota zadłużenia w tym przypadku to 5,147 mld zł. „Natomiast najwyższe zadłużenie tj. 16,047 mld zł – to długi z tytułu niezapłaconych alimentów. W tej konkretnej kategorii jest mniej negatywnych wpisów, bo 429 tys., ale są one na zdecydowanie wyższe kwoty, niż w przypadku innych kategorii” – dodano.

Przeciętny dłużnik jest w przedziale wiekowym 35-44 lata. Najmłodsza i najstarsza grupa wiekowa tj. 18-24 oraz 65+ stanowią znacznie mniejszy odsetek dłużników – zarówno pod względem liczby zobowiązań, jak i wysokości długu.

„Panowie w wieku 35-44 lata odpowiadają nawet za 65,22 proc. negatywnych wpisów w bazie ERIF BIG. W zdecydowanej większości grup wiekowych to właśnie przede wszystkim na mężczyznach ciąży więcej zobowiązań. Tendencja odwraca się dopiero wśród konsumentów w wieku 65+, gdzie panowie odpowiadają za 49,07 proc. negatywnych wpisów” – wskazali autorzy raportu.

