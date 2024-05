Ulubiona praca Polaków niedostępna w co drugiej firmie

Zgodnie z najnowszym „Barometrem Polskiego Rynku Pracy” Personnel Service hybrydowy model pracy obowiązuje w 38 proc. firm. Najczęściej oferują go duzi przedsiębiorcy (43 proc.), w porównaniu do 36 proc. małych i 35 proc. średnich firm. Niemal co drugi pracodawca (47 proc.) nie oferuje pracownikom możliwości pracy zdalnej. Wyłącznie z domu pracują pracownicy w co dziesiątym przedsiębiorstwie (9 proc.).

W ofertach firm hybryda występuje coraz częściej

Pracodawcy widzą zalety hybrydowego modelu pracy. 49 proc. firm wskazuje na mniej zwolnień chorobowych pracowników. Co trzeci pracodawca dostrzega wzrost efektywności, a 28 proc. docenia możliwość przyciągania młodych talentów. Z drugiej strony firmy widzą też wady takiej pracy. Niemal połowa firm (49 proc.) wskazuje na mniejszą kontrolę nad pracownikami, którzy są w domu. Ten aspekt okazał się ważniejszy niż mniejsza integracja pracowników, na który wskazało 37 proc. pracodawców. Na przeciwnym biegunie co trzeciego pracodawcy, który dostrzega wzrost efektywności w hybrydowym modelu pracy znajduje się co piąty widzący jej spadek.

Wciąż jednak praca zdalna pozostaje opcją dla mniejszości pracowników. Większość, czyli aż 65 proc. zatrudnionych deklaruje, że nie ma możliwości wykonywania swoich obowiązków w trybie home office. Natomiast 16 proc. osób decyduje się na całkowitą pracę zdalną, a 26 proc. nie ma nic przeciwko pracy wyłącznie z biura. Dominującym preferowanym stylem pracy dla 40 proc. pracowników jest model hybrydowy.

Nie każdy pracownik może skorzystać z home office

Ponad połowa Polaków (56 proc.) wskazuje, że główną zaletą pracy hybrydowej jest brak straty czasu na dojazdy do siedziby firmy. Następnie, 45 proc. pracowników uznaje ten rodzaj pracy za atrakcyjny z powodu możliwości wykonywania go z dowolnego miejsca. Na ostatnim miejscu podium znalazła się możliwość swobodnego dostosowywania planu dnia do potrzeb i przyzwyczajeń. Jeśli chodzi o wady, pierwszymi obawami Polaków (po 44 proc.) są mniejsza integracja z zespołem oraz mniej wyjść z domu i interakcji z ludźmi. Więcej niż co trzeci pracownik widzi problem z oddzieleniem życia prywatnego od pracy. Jednak tylko 16 proc. respondentów wiąże pracę hybrydową z nieumiejętnością organizacji czasu pracy.

– Praca hybrydowa, mimo swoich licznych zalet, nie jest dostępna dla wszystkich. Wiele zawodów wymaga obecności fizycznej w miejscu pracy, część osób nie ma też odpowiedniej infrastruktury umożliwiającej wykonywanie obowiązków w trybie hybrydowym. Trzeba jednak zaznaczyć, że zmiana, która się dokonała, ma charakter stały, co widać głównie po młodym pokoleniu, które nie chce aplikować na oferty pracy bez możliwości pracy zdalnej. Kolejnym etapem ewolucji zawodowej będzie 4-dniowy tydzień pracy. Z naszego raportu wynika, że niemal co trzeci Polak wyraża zainteresowanie taką zmianą. Jest to krok w stronę bardziej elastycznych i zrównoważonych modeli pracy, które uwzględniają potrzeby pracowników oraz zmieniające się realia rynkowe. Ostatnio również głośno dyskutuje się na ten temat w mediach, a pomysł skrócenia tygodnia pracy jest też jednym z tematów debaty politycznej – podsumowuje Krzysztof Inglot, założyciel Personnel Service, ekspert rynku pracy.

