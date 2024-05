Kolor auta a jego cena na rynku wtórnym. Jaki wybrać, aby nie stracił szybko na wartości?

Z analizy ofert sprzedaży aut używanych w marcu 2024 r. wynika, że każdy z tych kolorów jest szczególnie popularny w przypadku hatchbacków.

Kolor auta ma wpływ na jego cenę

Badania wpływu koloru na cenę pojazdu, przeprowadzone przez amerykańską platformę iSeeCars.com na próbie ponad 1,3 mln samochodów używanych, wykazały, że kolor może wpłynąć na wartość odsprzedaży nawet o 5 000 USD.

Paweł Molasy, Business Country Manager PL w AUTOCENTRUM AAA AUTO, komentując te wyniki, zaznacza, że samochody w jaskrawych kolorach, takich jak żółte, pomarańczowe czy zielone, mogą być trudniejsze do znalezienia na rynku, co sprawia, że cieszą się one większym zainteresowaniem, a ich wartość odsprzedaży spada mniej niż w przypadku innych kolorów.

– Przeciętny samochód traci po 3 latach 22,5 proc. swojej wartości, podczas gdy samochody żółte tracą tylko 13,5 proc., co oznacza oszczędność ponad 3 tys. zł w porównaniu do przeciętnego pojazdu – mówi Paweł Molasy.

Najpopularniejsze kolory samochodów w Polsce

Zgodnie z przeprowadzoną analizą, najczęściej występującymi kolorami w ofercie firmy są: czarny (20,2 proc.), szary (18,3 proc.), biały (15,1 proc.) i srebrny (15,1 proc.). Warto zauważyć, że najwięcej hatchbacków, SUVów oraz kombi sprzedaje się w kolorze czarnym. Natomiast najpopularniejszy samochód używany w Polsce, Opel Astra, najczęściej występuje w kolorze srebrnym.

W kontekście zachowania wartości samochodu, Molasy zaleca rozważenie zakupu pojazdu w kolorach czerwonym, białym lub niebieskim, które są zarówno akceptowalne, jak i zachowują wartość na rynku wtórnym.

Najczęściej występujące kolory samochodów w ofercie AAA AUTO w Polsce w 2023 r. to:

Czarny – 20,16 proc. Szary – 18,33 proc. Biały – 15,12 proc. Srebrny – 15,09 proc. Niebieski – 10,39 proc. Czerwony – 6,67 proc. Brązowy – 4,05 proc. Beżowy – 3,06 proc. Zielony – 1,80 proc. Bordowy – 1,77 proc.

