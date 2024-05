Błyskawiczna promocja na masło w Biedronce. Zapłacimy o 44 proc. mniej

Robicie zakupy w Biedronce? Jeśli tak, przed pójściem do sklepu warto zapoznać się z najnowszymi gazetkami i katalogami promocyjnymi. My już to zrobiliśmy i wybraliśmy kilka tanich propozycji. Okazuje się, że 20 maja zaczęła się specjalna akcja błyskawiczna, która dotyczy masła. Takich hitów jest więcej.

Biedronka sprzedaje masło w promocji

Promocja na masło trwa tylko przez jeden dzień. Już od rana do końca poniedziałku można zdobyć kultowy produkt marki Mleczna Dolina za jedyne 3,33 zł. Kostka tańsza jest o 44 proc. niż zwykle. Trzeba jednak pamiętać o jednym haczyku. By masło kosztowało mniej, należy zabrać ze sobą 3 sztuki. Konieczne jest też posiadanie karty lub aplikacji Moja Biedronka.

Poza promocją, za masło Mleczna Dolina 200 g płaci się 5,99 zł. Podobne ceny dotyczą innych produktów tego typu, a po tym, jak zniesiono zerowy VAT na żywność, zwykła kostka kosztuje czasem nawet 7 zł – w zależności od marki i sieci sklepów. Jeśli chodzi i aktualną akcję Biedronki w sklepie wprowadzono limity. To oznacza, że każdy klient zaoszczędzi na maksymalnie 3 opakowaniach na jedną kartę lojalnościową.

Tanie masło w Biedronce to nie wszystko

W tym tygodniu będziemy mieli do czynienia z wieloma innymi promocjami błyskawicznymi w Biedronce. Przykładowo tylko w środę 22 maja taniej o 56 proc. kupimy ser w plastrach Wypasiony, a mleko za 1,99 zł sprzedawane będzie tylko we wtorek 21 maja.

Biedronka nie zapomniała też o artykułach dostępnych gratis lub za 1 zł przy zakupie kilku sztuk. Przykładowo aż do 25 maja promocją objęto wszystkie opakowania parówek i kabanosów z serii Berlinki – drugi tańszy artykuł zawsze będzie kosztował 1 zł. Z kolei za darmo możemy otrzymać wszystkie kwiaty doniczkowe – w ramach 3 + 1 gratis, lody Kaktus – w ramach 2 + 1 gratis, produkty marki Culineo – 2 + 1 gratis czy wędliny w plastrach Kraina Wędlin – 2 + 1 gratis.

Tego typu akcja nie dotyczy tylko asortymentu spożywczego, ale też przemysłowego. W ramach 1 + 1 gratis Biedronka oferuje m.in. wszystkie dezodoranty Dove, płyny micelarne do demakijażu od Eveline, szampony do włosów Schauma i wszystkie produkty 4 movie. Trzeba uważać, bo w większości przypadków zaoszczędzimy tylko, posiadając kartę Moja Biedronka. Koniecznie jest też uważanie na terminy.

