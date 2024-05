Jak dawać napiwki kelnerom? Dzięki stosowaniu tej zasady nie wypadniesz źle

Dawanie napiwków w Polsce nie jest tak bardzo popularne i wymagane jak, chociażby w Stanach Zjednoczonych, jednak w wielu miejscach jest bardzo mile widziane. W jaki sposób zostawiać pieniądze, by nie zostać odebranym w zły sposób? To pytanie z pewnością zadaje sobie wiele osób, które często odwiedza restauracje. Okazuje się, że niektóre zachowania są bardzo niemile widziane.

Zostawianie napiwków w Polsce. Ten sposób to błąd

Zanim zostawimy napiwek w lokalu, często zastanawiamy się nad tym, jaka kwota będzie wystarczająca i czy postawić na kartę, czy gotówkę. Polacy traktują taką postawę jako ważną zasadę savoir-vivre’u i nie chcą zostać źle odebrani. Okazuje się, że są zasady, które sprawiają, że kelner nie poczuje się urażony. Pewne postawy traktowane są zaś jako poważny błąd, a wręcz tzw. wymierzenie policzka drugiej stronie.

Okazuje się, że wpadką jest zostawianie jako napiwku drobnych monet, które zalegają nam w portfelu. Źle odbierane są te o niewielkich nominałach. Na blogu krytykakulinarna.com czytamy, że najgorzej będzie jeśli na stoliku pozostawimy „wysupłane z kieszeni żółte klepaki o łącznej wartości 48 groszy”. Niestety można podejrzewać, że zdarzają się klienci, którzy właśnie tak robią. Wniosek jest jasny, jeśli nie mamy pieniędzy na napiwek, lepiej nie zostawić nic, niż siłować się na mały grosz.

Jakie napiwki powinniśmy zostawiać kelnerom?

W Polsce wysokość napiwku oscyluje zwykle od 10 do 15 proc. wartości całego rachunku. Przykładowo oznacza, to, że jeśli za obiad wydaliśmy 100 zł, to powinniśmy podawać kelnerowi od 10 do 15 zł. Jeśli uznamy, że obsługująca nas osoba, była wyjątkowo miła czy pomocna, niczym złym nie będzie pozostawienie wyższej sumy.

W polskich restauracjach napiwki zwykle można zostawiać zarówno w gotówce, jak i na karcie, jednak lepiej zawsze dopytać, czy ta druga opcja jest możliwa. Gdy płacimy za pomocą terminala, wystarczy po prostu poprosić o naliczenie wyższej konkretnej sumy. Należy pamiętać, że gotówka w tym przypadku mimo to jest zwykle najlepszym rozwiązaniem, bo ta trafia do osoby obsługującej nas niemal natychmiast.

Warto pamiętać, że zasady co do zostawiania napiwków w lokalach różnią się w zależności od miejsca na świecie. Są takie kraje, gdzie zostawianie dodatkowych pieniędzy kelnerowi uznawane są za obrazę, a są takie, jak chociażby USA, Francja czy Włochy, gdzie wypada zostawić większą sumę niż w Polsce – nawet około 20 proc.

