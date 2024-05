Wyjątkowa akcja Lidla przed mistrzostwami Euro 2024. Klienci mogą dostać darmowe bilety

Marzycie o obejrzeniu na żywo meczów rozgrywanych w ramach UEFA Euro 2024? Jeśli tak, ale ze względów finansowych nie możecie pozwolić sobie na bilety, teraz jest okazja, by zdobyć je za darmo. Jakiś czas temu Biedronka ogłosiła specjalną loterię, gdzie można było zdobyć wejściówki i 2000 zł na wyjazd, teraz swoją akcję ma Lidl.

Lidl rozdaje bilety na UEFA Euro 2024

Do 31 maja 2024 r. klienci Lidl Polska mają szansę na wygranie biletów na finał UEFA EURO 2024. Sieć oferuje pełny pakiet. Zwycięzca będzie mógł pojechać na mecz z osobą towarzyszącą i skorzysta z zapewnionego dojazd na miejsce w obie strony do Niemiec. Do tego możliwe będzie zakwaterowanie w pokoju 2-osobowym oraz przejazd na stadion i do hotelu.

Obecnie w puli Lidla jest do wygrania aż 50 pakietów – 10 na mecz finałowy, 15 na mecze półfinału oraz 25 pakietów na mecze ćwierćfinału. Jeśli chcecie podziwiać jak gra Polska oraz inne drużyny, to może być niepowtarzalna okazja, by zrobić to za darmo. Turniej w Niemczech rozpoczyna się już 14 czerwca, a następny takie wydarzenie będzie miało miejsce dopiero za 4 lata.

„W Lidlu stawiamy ludzi w centrum naszych działań. Kształtujemy codzienne życie wielu osób na całym świecie, dlatego jednymi z kluczowych obszarów naszej strategii CSR jest zaangażowanie w dialog oraz promocja zdrowia. Współpracując z UEFA, cieszymy się, że możemy zaoferować klientom jedyne w swoim rodzaju doświadczenia. Chcemy pokazać konsumentom, że gramy w jednej drużynie. Niezależnie od tego, czy chodzi o oferowanie niskich cen, zapewnianie świeżych owoców i warzyw, czy też dawanie dostępu do kulis jednego z największych turniejów piłkarskich na świecie” – wszędzie tam jest Lidl – mówiła Aleksandra Robaszkiewicz, Head of Corporate Affairs and CSR Lidl Polska.

Bilety na UEFA Euro 2024 w Lidlu. Jak wygrać?

By mieć szansę na wygranie biletów na UEFA EURO 2024 w Lidlu należy zrobić zakupy za minimum 150 zł. Konieczne jest też zeskanowanie aplikacji Lidl Plus oraz odpowiedzenie na pytanie konkursowe. Pytanie brzmi: „Wyobraź sobie mecz piłki nożnej, w którym biorą udział produkty z oferty Lidla. Powołaj do składu najlepszą jedenastkę i napisz, jaki produkt powinien grać na jakiej pozycji”. Akcja trwa od 6 do 31 maja. Wspomniane zakupy trzeba zrobić w wymienionym wcześniej terminie.

Specjalny formularz dotyczący akcji dostępny jest na stronie: lidl.pl/c/uefa-formularz/s10045707. To tam musimy podać m.in. imię, nazwisko i adres mailowy. Mamy też specjalne okienko na udzielenie odpowiedzi (max. 250 znaków). Po zaakceptowaniu regulaminu pozostaje wysłać zgłoszenie i czekać na werdykt.

Lidl zapewnia, że wszyscy zwycięzcy zostaną poinformowani o wygranej przez sieć za pośrednictwem poczty elektronicznej. W celu ochrony przed oszustwami prosi też o niereagowanie na żadne inne formy kontaktu w tej sprawie.

