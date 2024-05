Najniższa krajowa 2025 na nowych zasadach. Ile będzie wynosić?

Rząd przyznał, że pracuje nad projektem ustawy o pensji minimalnej. Od stycznia 2025 roku będzie ona wyznaczana inaczej niż dotychczas. Nowy projekt ustawy jest zgodny z dyrektywą unijną w sprawie adekwatnych wynagrodzeń minimalnych w UE. Polska musi ją przyjąć w tym roku.

Nowe zasady wyznaczania pensji minimalnej

Od 1 stycznia 2025 roku pensja minimalna może być wyliczana na podstawie średniego wynagrodzenia. „Proponujemy, żeby to minimalne wynagrodzenie wynosiło 60 proc. przeciętnego wynagrodzenia. To jest zgodne z dyrektywą Parlamentu Europejskiego – powiedziała na antenie radiowej Trójki minister rodziny Agnieszka Dziemianowicz-Bąk.

Na czym polega dyrektywa unijna, którą Polska musi wdrożyć?

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/2041 z dnia 19 października 2022 r. w sprawie adekwatnych wynagrodzeń minimalnych w Unii Europejskiej to próba ujednolicenia pensji minimalnej we wszystkich krajach członkowskich Unii Europejskiej. Zakłada, że państwa członkowskie muszą przyjąć środki niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy do dnia 15 listopada 2024 roku.

Ile będzie wynosić pensja minimalna w 2025 roku?

Do połowy czerwca rząd powinien poinformować opinię publiczną ile będzie wynosić pensja minimalna w przyszłym roku i poddać jej wysokość pod konsultacje Rady Dialogu Społecznego. Najprawdopodobniej w przyszłym roku będziemy mieli tylko jedną, a nie dwie podwyżki pensji minimalnej.

Jeśli unijnja dyrektywa zostanie wdrożona, będziemy obliczać pensję minimalną według nowych zasad. Jak poinformował GUS, średnie wynagrodzenie w pierwszym kwartale 2024 r. wyniosło 8147 zł brutto. 60 procent tej kwoty wynosi 4888 zł.

Czytaj też:

Inflacja w Polsce. Są ostateczne dane za kwiecieńCzytaj też:

Pensja minimalna w 2025 roku znów wzrośnie. Ekonomiści mają dobre prognozy