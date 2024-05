Ma 18 lat, a już dwa razy wygrał w sądzie z Rydzykiem. Wydano wyrok

Ksiądz Tadeusz Rydzyk i dyrektor Radia Maryja to od lat osobowość wzbudzająca skrajne emocje. Mężczyzna ceniony jest przez część środowisk katolickich, a przez innych piętnowany za materialne i biznesowe podejście do życia. Kilka lat temu urodził się konflikt pomiędzy duchownym a młodym aktywistom o imieniu Maciek Rahut. Chodziło o nieudostępnienie aktywiście informacji dotyczącej publicznego finansowania fundacji o. Rydzyka Lux Veritatis. Młody chłopak informował wtedy: „Miałbym to totalnie w czterech literach, gdyby nie to, że to są nasze pieniądze”. Sprawa trafiła do sądu, a po latach ma swój finał.

Maciek Rahut wygrał w sądzie z ojcem Rydzykiem

O tym, że Maciek Rahut walczy w sądzie z ojcem Rydzykiem, informowaliśmy we „Wprost” już w 2022 roku. 16-letni ówcześnie chłopak wygrał wtedy z księdzem po raz pierwszy. Następnie okazało się, że duchowny odwołał się od tego wyroku do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Teraz ten urząd także przyznał rację nastolatkowi.

Dziś 18-letni już Maciek ma kolejny powód do radości. Od swojego radcy prawnego otrzymał informację, że NSA wydał przychylny dla niego wyrok. Wszystkim podzielił się on z internautami za pośrednictwem Instagrama. „Kiedy wygrywaliśmy z Rydzykiem w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym, miałem szesnaście lat, żyliśmy wtedy w kraju, w którym wygranie z jednym z najwierniejszych popleczników ówczesnej władzy uznawane było za absolutnie kosmiczną rzecz” – pisał w swoim poście. „Minęły więc dwa lata, sprawa w tym czasie ciągle była w toku. Aż w końcu Naczelny Sąd Administracyjny uznał, że mieliśmy rację. Bach, przyklepane” – dodawał z zadowoleniem.

Ojciec Rydzyk nie miał racji

Ojciec Tadeusz Rydzyk mylił się, odmawiając młodemu aktywiście udzielenie danych, które miał obowiązek udzielić. Prawdopodobnie wyszedł z założenia, że tak młoda osoba nie będzie chciała dochodzić swoich praw i nie wykaże, że się tak dużym zapałem, by dopiąć swego.

Maciek Rahut nie odpuścił i to mu się opłaciło. Dziś mężczyzna zajął się karierą muzyczną i koncertuje po Polsce. O mężczyźnie po raz pierwszy zrobiło się głośno w 2020 r. podczas odbywających się wówczas Strajków Kobiet. Nastolatek opublikował wtedy na swoim facebookowym profilu grafikę informującą o „spontanicznym spacerze” mieszkańców Krapkowic, którzy sprzeciwiali się orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego dotyczącemu aborcji. Później chłopak oskarżony został o organizację tego wydarzenia, jednak sąd odmówił wszczęcia postępowania w sprawie.

