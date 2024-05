Carrefour ma swoją akcję z naklejkami. Te maskotki dzieci uwielbiają

Akcje z maskotkami w tle zwykle biją w marketach rekordy popularności. Swoje zabawki regularnie proponuje m.in. Biedronka. Wszystko zaczęło się kilka lat temu od słynnych pluszowych Świeżaków. Teraz stara promocja wraca regularnie pod koniec sierpnia. Podobne atrakcje organizowały już m.in. Lidl czy Polomarket. Klienci zwykle zachęcani są do zbierania naklejek, w zamian za zrobienie zakupów, a następnie swoje „zbiory” mogą wymieniać na maskotki. Teraz swoją akcję specjalną ma Carrefour.

Carrefour oferuje maskotki za naklejki

O akcji Carrefoura dowiedzieliby się za pośrednictwem strony internetowej sieci. „Złap całą kolekcję 4Kidsiaków Przytulaków” – czytamy na jednym z banerów dotyczących promocji. Okazuje się, że zbierając naklejki, można odebrać 50 proc. rabatu na maskotki. Czekają też kule z niespodzianką i poduchy. Do zdobycia jest cała seria.

Oferta Carrefoura stworzona specjalnie z myślą o dzieciach i ich rodzicach ważna jest od 20 maja do 14 września 2024 roku. Czasu na zebranie naklejek jest bardzo dużo. Każdy, kto regularnie robi zakupy w Carrefour, nie powinien mieć żadnego problemu ze zdobyciem wszystkich maskotek.

4Kidsiaki Przytulaki w Carrefour. Tak można je zdobyć

Aktualnie za każde 20 zł wydane w Carrefour otrzymamy 1 naklejkę. Po zebraniu 5 sztuk kupimy wybraną zabawkę 50 proc. taniej. Wszystko to do 21 września lub do wyczerpania zapasów. Naklejki można zbierać na specjalnej ulotce lub w aplikacji Mój Carrefour. Szczegóły akcji oraz artykuły wykluczone z promocji znaleźć można w regulaminie sieci.

Ile zapłacą klienci zbierający naklejki? Jeśli zdecydujemy się na klasyczne maskotki 4Kidsiaki Przytulaki o wielkości 24 cm, za jedną zapłacimy 39,99 zł, zamiast 79,99 zł. W przypadku poduszek na jedną wydamy 59,99 zł, zamiast 119,99 zł, z kolei kule licencyjne kosztować będą 24,99 zł, zamiast 49,99 zł.

Wybór zabawek jest bardzo duży. W każdej serii znajdziemy tych samych fikcyjnych bohaterów akcji. W zespole Przytulaków znajduje się m.in. postacie z serii Psi Patrol i innych znanych kreskówek. Nie brakuje słynnych żółwi Ninja i czarnego kota.

