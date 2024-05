Ubrania w PEPCO za grosze. W kultowej sieci pojawiły się hity na lato

PEPCO to jedna z najbardziej znanych sieci przemysłowych w Polsce, która oferuje produkty dla całej rodziny w bardzo przystępnych cenach. Na co dzień klienci znajdują tam m.in. odzież, buty, asortyment z działu gospodarstwa domowego, tekstylia i wiele innych. Z najnowszej gazetki promocyjnej sklepu ważnej od 23 maja do 6 czerwca wynika, że teraz zaoszczędzimy m.in. na modnych hitach na wiosnę i lato.

PEPCO z ofertą dla miłośników mody. Ubrania za grosze

Takich promocji wyczekuje wiele rodzin z dziećmi. Szczególnie zadowolone powinny być kobiety. Jeśli mowa o ofercie dla nich, w ofercie PEPCO znajdziemy m.in. modne koszule wykonane w 100 proc. z wiskozy. To model z ciekawym wzorem – takich nie brakuje, chociażby w znanych sieciówkach jak Zara czy H&M. Na półkach znajdziemy rozmiary w zakresie od 36 do 46. Do kompletu pojawiają się długie zwiewne spódnice w rozmiarach od S do XXL w cenie 40 zł. Uwagę przyciąga też sukienka z delikatnym kwiecistym nadrukiem w cenie 40 zł. Ponadto ciekawym elementem stylizacji mogą stać się spodnie muślinowe wykonane z bawełny – kosztują 45 zł.

Jeśli mowa o produktach dla mężczyzn, tutaj można postawić na wygodę i sportowy look. PEPCO proponuje bawełniane koszulki polo w rozmiarach od S do XXL z modnymi guziczkami i kołnierzykiem za 20 zł. Do tego dobrać można szorty w szarym kolorze w cenie 25 zł.

Produkty w PEPCO za 10 zł. Modna odzież dla dzieci

Podczas zakupów modowych w PEPCO najmniej wydamy na sortyment dziecięcy. Ceny artykułów zaczynają się już od 10 zł. Tyle zapłacimy m.in. za szorty kolarki dziewczęce z wysoką zawartością bawełny – dostępne w rozmiarach od 134 do 170 cm. Równie tanim hitem będą koszulki chłopięce z kolorowymi nadrukami czy koszulki i szorty niemowlęce wykonane z bawełny.

Pozostałe elementy garderoby dziecięcej z tej samej serii kosztują maksymalnie 35 zł. Najwięcej wydamy na 2-pak rampersów niemowlęcych i elegancki komplet dziewczęcy. Nie brakuje też innych zestawów w cenie około 15 zł z bohaterami kultowych bajek np. Hello Kitty czy Sonic Prime. Warto pamiętać, że zbliża się dzień dziecka, dlatego wybór któregoś ze wspomnianych elementów świetnie sprawdzi się m.in. jako prezent na 1 czerwca.

Czytaj też:

Pepco ostrzega klientów przed swoimi produktami. Te zostały wycofaneCzytaj też:

Wielki atak hakerów na Pepco. Firma straciła ponad 15,5 mln euro