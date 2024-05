Takie prezenty kupują Polacy na Dzień Dziecka. Empik podzielił się wynikami badań

Dzień Dziecka obchodzimy już w sobotę 1 czerwca. Z tej okazji wielu Polaków planuje kupić prezent lub już to zrobiło. Ofert promocyjnych w sklepach nie brakuje. Te pojawiają się zarówno w popularnych dyskontach jak Lidl czy Biedronka oraz wielu innych bardziej specjalistycznych sklepach. Co tak właściwie wybieramy i ile wydajemy na ten cel? Oto co wynika z najnowszego badania przeprowadzonego na zlecenie Empiku.

Dzień Dziecka według Polaków. Znamy wyniki badania

Aż 92 proc. badanych osób przygotowuje prezenty na Dzień Dziecka. Tak wynika z badania Empiku opracowanego na podstawie ankiet internetowych przeprowadzanych w dniach 8-9 maja 2024 r. na próbie 873 klientów sieci. Sprawdzono, ile pieniędzy przeznaczamy na ten cel i po jakie podarunki najchętniej sięgamy. Okazuje się, że z roku na rok systematycznie wydajemy więcej. Najwięcej ankietowanych, bo blisko 40 proc. kupi prezent dla jednego dziecka w przedziale cenowym od 51 do 100 zł – to wzrost o 5 p.p. w porównaniu do 2023 roku. Taki wydatek najczęściej deklarują opiekunowie dwójki i więcej dzieci oraz ci, którzy nie są rodzicami. O 16 p.p. na przestrzeni dwóch ostatnich lat zwiększył się natomiast odsetek tych, którzy zamierzają przeznaczyć na 1 czerwca budżet od 101 do 300 zł 35 proc.

Nieco więcej respondentów niż w poprzedniej edycji badania zdecyduje się na prezent o wartości powyżej 300 zł – tak najczęściej deklarują rodzice nastolatków i dorosłych (29,5 proc.) oraz ci, którzy mają jedno dziecko (45,5 proc.). 8 proc. badanych deklarowało, że nie wie, ile przeznaczy na Dzień Dziecka. Co ciekawe badani zdradzali też czy sięgną po jeden prezent, czy kilka – aż 64 proc. badanych klientów deklarowało, że kupi więcej niż jedną rzecz. Z kolei 36 proc. osób chce kupić jeden upominek.

To kupujemy najchętniej na Dzień Dziecka

Z okazji Dnia Dziecka można kupić wiele rodzajów prezentów. Aż 73 proc. z nich mają być artykułami kupionymi w sklepach, 26 proc. mają dotyczyć, przeżyć m.in. udziału w wydarzeniach, 9 proc. to słodyczy, a 5 proc. kart prezentowych. Najchętniej kupowane prezenty to niezmiennie zabawki – sięga po nie aż 76 proc. badanych oraz i książki 51 proc. Na dalszym planie są kolejno akcesoria sportowe, odzież i obuwie, ciekawe gadżety, gry na konsole czy perfumy. Na ostatnim miejscu stawiano na elektronikę.

Co ciekawe z badania Empiku wynikało też, jakie zabawki królują wśród badanych. Okazało się, że hitem tego sezonu mają być klocki LEGO – aż 63 proc. deklarowało ich zakup. Z kolei 58 proc. badanych chciało sięgnąć po zabawki edukacyjne, a 39 proc. po planszówki. Na ostatnich miejscach znalazły się artykuły artystyczne i pojazdy.

Nie macie jeszcze prezentu? Nic straconego. Prawie połowa badanych deklarowała, że kupi upominek na ostatnią chwilę. Warto pamiętać o aktualnych promocjach w sklepach. Przykładowo Empik proponuje 20 proc. zniżki na wybrane zestawy LEGO, a duża część zabawek ma być tańsza o 30 proc. Wiele zniżkowych ofert znajdziecie też w innych sklepach.

