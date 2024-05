Biedronka i Lidl oferują piwa gratis. Do tego kiełbasa na grilla za darmo

Długi weekend dla wielu Polaków zaczyna się już w czwartek 30 czerwca – to właśnie tego dnia obchodzimy Boże Ciało. Wystarczyło, że ktoś wziął sobie wolne od pracy również w piątek, a może cieszyć się czterodniowym urlopem. Jeśli planujecie krótkie wyjazdy lub grillowanie w ogrodach czy na działkach, warto zrobić zakupy i skorzystać z promocji. Sprawdziliśmy, co oferują Lidl i Biedronka. Jest sporo gratisów.

Biedronka i Lidl. Promocje przed długim weekendem

W Biedronce i Lidlu trwają właśnie jednodniowe lub kilkudniowe promocje specjalne. Akcje trwają już od rana, a produkty prawdopodobnie będą znikać z półek jak świeże bułeczki. Nie brakuje darmowych piw oraz kiełbasy. Sprawdziliśmy, co czeka na nas w konkretnych dyskontach. Jest z czego wybierać.

Za darmo w Biedronce

Jeśli mowa o trunkach w Biedronce, tam w ramach 2 + 1 gratis otrzymamy smakowe Somersby. Można mieszać dowolnie spośród różnych smaków. Zaoszczędzimy też przy zakupie piwa butelkowanego Żywiec i Kasztelan, a przy wyborze puszek Carlsebrg, Redd's, Warka, Kasztelan, Kozel, Heineken, Tyskie czy Tatra – w zależności od rodzaju od 16 do 31 proc. W ofercie są także opcje 0,0 proc. Ta promocja ważna jest do 1 czerwca. Tylko 29 maja otrzymamy piwo Tyskie Gronie w puszce w ramach 6+6 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny to 12 sztuk.

Jeśli mowa o tanich przysmakach na grilla, to tylko do środy 29 maja zaoszczędzimy na kiełbasie śląskiej marki Kraina Wędlin. Paczka o wadze 550 gram dostępna jest gratis w ramach 1+1. Obowiązuje limit dzienny 4 opakowania na jedną kartę Moja Biedronka. Z grillowych przysmaków za darmo otrzymamy też opakowanie boczku w plastrach w marynacie klasycznej marki Czas na Grill, 300 g.

Za darmo w Lidlu

Lidl tylko 29 maja oferuje 8 butelek piwa w cenie 4 sztuk. Oznacza to, że 4 otrzymamy gratis. Mowa o takich markach jak Heineken, Łomża, Perlenbacher, Budweiser, Miłosław, Namysłów, Desperados i wielu innych. Rodzaje można miksować dowolnie, a promocja obowiązuje wyłącznie z aplikacją Lidl Plus. Ponadto niektóre trunki wykluczone z tej zniżki objęte są odrębnych rabatem i sprzedawane są np. o 42 proc. taniej.

W przypadku przysmaków grillowych zaoszczędzimy na sosach marki Kania – w ramach 2 + 1 za grosz. Z kolei w ramach 1 +1 za grosz otrzymamy brykiet z węgla drzewnego w opakowaniu 2,5 kg. Kiełbasa śląska XXL z kuponem Lidla kosztuje o 15 zł mniej i tylko 7,90 zł za kg, a 20 zł mniej zapłacimy za karkówkę w marynacie.

