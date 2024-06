Jest decyzja Rady Polityki Pieniężnej w sprawie stóp. Co dalej z kredytami?

Rada postanowiła utrzymać stopy procentowe NBP na niezmienionym poziomie.

stopa referencyjna 5,75% w skali rocznej;

stopa lombardowa 6,25% w skali rocznej;

stopa depozytowa 5,25% w skali rocznej;

stopa redyskontowa weksli 5,80% w skali rocznej;

stopa dyskontowa weksli 5,85% w skali rocznej.

To już ósme posiedzenie z rzędu Rady bez zmiany poziomu stóp. Zatem nadzieje kredytobiorców okazały się płonne.

Inflacja konsumecka (CPI) już od września zeszłego roku pozostaje na jednocyfrowym poziomie. Według wstępnego szacunku Głównego Urzędu Statystycznego w maju wyniosła jedynie 2,5 proc. rok do roku. To ogromny spadek od maja zeszłego roku, kiedy było to 13 proc. r/r. (A przypomnijmy, że w lutym 2023 r. wyniosła rekordowe 18,4 proc.). Jednak od marca tego roku inflacja nieco rośnie. W marcu wyniosła bowiem 2 proc. r/r, a w kwietniu 2,4 proc. Wzrostom sprzyja m.in. przywrócenie podstawowej stawki VAT na żywność.

Stopy Procentowe. Rada Polityki Pieniężnej nie zaskoczyła

– Zgodnie z oczekiwaniami #RPP utrzymuje główną stopę na poziomie 5,75% i tak najprawdopodobniej zostanie do końca tego roku. Obecnie dużym zmartwieniem pod względem inflacji jest wciąż dwucyfrowy wzrost płac. EURPLN odbija od 4,30 po decyzji – komentują analitycy z XTB.

twitter

– Troszkę ciekawiej zapowiada się jutrzejsza konferencja prezesa Glapińskiego, i to, jak odniesie się do niższej od oczekiwań (także NBP) realizacji inflacji w I połowie roku. RPP nie zmieni na razie swojego jastrzębiego nastawienia biorąc pod uwagę odbicie inflacji w 2 poł. 2024. W ostatnim czasie prognozy rynkowe przesuwają się w kierunku pierwszych obniżek dopiero w drugiej połowie 2025 r. Naszym zdaniem stanie się to najwcześniej w 2026 r. – piszą ekonomiści banku Pekao.



Zdaniem Bartosza Sawickiego, analityka fintechu Cinkciarz.pl, kolejny ruch stóp w dół nastąpi nie wcześniej niż za rok. Na szybsze wznowienie luzowania nie pozwolą: dynamika inflacji konsumenckiej, kilkuprocentowa inflacja bazowa i rozpędzająca się pod wpływem odrodzenia konsumpcji dynamika PKB.

– Przywrócenie podstawowej stawki VAT na żywność stopniowo odbija się na budżetach gospodarstw domowych, przekładając się jednocześnie na dwa miesiące przyspieszania tempa wzrostu cen. Perspektywa znoszenia działań osłonowych w zakresie energii sprawia, że proces nasilania się presji cenowej będzie kontynuowany w najbliższych miesiącach. Wszystko wskazuje, że na początku 2025 r. dynamika CPI przekraczać będzie 5 proc. r/r – mówi Sawicki.

Kiedy spadnie oprocentowanie kredytów?

Wskaźniki WIBOR 3M i WIBOR 6M, które mają kluczowe znaczenie dla wysokości oprocentowania kredytów, zaczną się obniżać, skutkując spadkiem rat kredytów, dopiero gdy pojawią się sygnały zwiastujące, że w Radzie rośnie poparcie dla rychłego wznowienia obniżek. – Obecnie jednak na to się nie zanosi – podkreśla Sawicki.

Czytaj też:

Ranking lokat miesięcznych. Wicelider zmniejszył oprocentowanieCzytaj też:

Obligacje czy lokaty? Jedna z tych opcji jest teraz o wiele bardziej korzystna