Dostała list od firmy energetycznej i obniżyli jej rachunek. Jak się na to załapać?

Niedawno wielu klientów firm energetycznych mogło doświadczyć niespodzianki, otwierając swoją skrzynkę pocztową lub mailową. Wszystko z powodu wiadomości, która zawierała zaskakującą informację o obniżce rachunku za energię elektryczną. Co dokładnie kryje się za tymi tajemniczymi listami i na jakich zasadach przyznawana jest obniżka?

Obniżka rachunku za prąd na fakturze. Mogłeś się jej nie spodziewać

„Sprawdź, jak rozliczyliśmy Twoją obniżkę należności za energię” – dziennikarka z naszej redakcji nie kryła zdziwienia, gdy otrzymała wiadomość e-mail o takim tytule. W 2024 roku nikt nie spodziewa się raczej obniżek cen prądu, bo wszyscy wiedzą już, że pod tym względem ma być tylko gorzej.

W przesłanej wiadomości E.ON Polska poinformował o obniżce, która zostanie zastosowana na najbliższej fakturze za energię elektryczną. „Mamy dla Ciebie dobre wiadomości. Na Twojej najbliższej fakturze za energię zastosujemy obniżkę w wysokości 125,34 zł” – czytamy w treści wspomnianego maila.

Dlaczego firmy energetyczne obniżają rachunki na fakturach?

Zgodnie z rozporządzeniem ministra klimatu i środowiska z dnia 9 września 2023 r., odbiorcy z gospodarstw domowych, którzy spełnili przynajmniej jeden z sześciu warunków, mają prawo do obniżki ceny na energię zużytą w 2023 roku. Obniżka w przypadku wszystkich klientów wynosi dokładnie 125,34 zł, ponieważ jest ona naliczana na jasno określonych zasadach.

„Obniżka jest równa 12 proc. iloczynu średniej ceny energii elektrycznej dla grupy taryfowej G112 i wolumenu energii wynoszącego 2523 kWh” – czytamy na stronie dostawcy wspomnianej firmy energetycznej.

Co do zasady, jeśli kwota należności za sprzedaż energii elektrycznej za ostatni okres rozliczeniowy jest mniejsza niż 125,34 zł, firma naliczy obniżkę do wartości tej sprzedaży, a resztę uwzględni w korekcie za poprzedni okres rozliczeniowy.

Jest 6 warunków. Wystarczy spełnić jeden z nich

Zgodnie z rozporządzeniem, na zwrot kwoty 125,34 zł może liczyć każda osoba, które spełnia jeden z sześciu poniższych warunków:

W okresie co najmniej trzech następujących po sobie miesięcy między 1 stycznia a 30 września 2023 roku zmniejszyła zużycie energii elektrycznej w punkcie poboru energii do poziomu poniżej 95% zużycia energii elektrycznej tego odbiorcy w odniesieniu do tych samych trzech miesięcy w 2022 roku. Zweryfikowała i potwierdziła poprawność swoich danych znajdujących się w posiadaniu przedsiębiorstwa energetycznego. Wyraziła zgodę na otrzymywanie korespondencji, w tym faktur VAT, za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. Wyraziła zgodę na otrzymywanie informacji dotyczących produktów i usług świadczonych przez przedsiębiorstwo energetyczne. Jest prosumentem energii odnawialnej. Złożyła oświadczenie odbiorcy uprawnionego, np. rolnika, osoby z niepełnosprawnością, gospodarstwa domowego z Kartą Dużej Rodziny.

Miła rzecz w czasach rosnących kosztów energii

W dobie rosnących cen energii, każda forma wsparcia finansowego jest na pewno mile widziana przez odbiorców. Obniżka rocznego rachunku o 125,34 zł może wydawać się symboliczna, ale dla wielu gospodarstw domowych, szczególnie tych najbardziej dotkniętych wzrostem kosztów życia, może stanowić realną ulgę w budżecie.

